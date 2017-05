Pozyskiwanie darczyńców, czyli nie tylko praca, ale również misja

W naszym kraju funkcjonuje wiele organizacji charytatywnych, które angażują się we wsparcie potrzebujących – dzieci, osób starszych, chorych lub wykluczonych społecznie. Pomimo tego, że z roku na rok wzrasta liczba fundacji i stowarzyszeń nastawionych na pomoc innym, to potrzeby nie maleją. Chcesz wykonywać zawód, dzięki któremu ciężko chore dziecko otrzyma wózek inwalidzki, a placówka opiekuńcza – środki finansowe na remont lub zakup niezbędnego wyposażenia? Charakteryzujesz się ogromną empatią i chcesz wykorzystać swoje cechy w pracy? Firma Vestor Sośniak Justyna Sosnowiec oferuje zatrudnienie dla telemarketerów, których zadaniem jest pozyskiwanie darczyńców – sponsorów. Na czym polega taka praca i jak wygląda wsparcie potrzebujących osób i podmiotów?





Pracuj pomagając

Praca telemarketera nie musi być kojarzona wyłącznie z natrętnym oferowaniem określonych produktów lub usług albo zapraszaniem na pokazy reklamowe. Firma Vestor Sośniak Justyna, dzięki swojej działalności, ma szansę zmienić podejście do zawodu telemarketera, który może także pomagać potrzebującym, starać się o wsparcie finansowe dla chorych dzieci, hospicjów i innych placówek, borykających się z różnymi problemami. Na czym polega praca telemarketera w firmie Vestor Sośniak Justyna? Pracownik najpierw kontaktuje się z placówkami, potrzebującymi wsparcia i informuje dyrekcję o możliwości sponsorowania zakupu np. środków czystości, pomocy dydaktycznych itd., a następnie firma wysyła do nich niezbędne artykuły. W dalszej kolejności trzeba pozyskać darczyńców, którzy zgodzą się sfinansować zakup produktów, ofiarowanych potrzebującej placówce. Właśnie w tym momencie zaczyna się ciężka praca telemarketera – musi on wykazać się ogromną cierpliwością i samozaparciem, a jednocześnie mieć odpowiednie cechy charakteru, które pomogą mu pozyskać sponsorów. W tej pracy ogromne znaczenie ma zaangażowanie telemarketera – często trzeba wykonać setki telefonów, żeby otrzymać wsparcie finansowe i tym samym wywołać uśmiech na twarzy potrzebujących dzieci. Nie jest to proste zadanie, jednak przynosi ogromną satysfakcję i radość.

Kogo wspieramy?

Firma Vestor Sośniak Justyna organizuje pomoc na rzecz potrzebujących domów dziecka, świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczych, wsparcia dziennego, fundacji, hospicjów oraz wielu innych podmiotów, które wymagają wsparcia finansowego. Dzięki pomocy darczyńców organizowane są festyny, pikniki, bale karnawałowe dla dzieci, a dla podopiecznych przygotowywane są m.in. paczki świąteczne. Jeżeli chcesz przyczynić się do poprawy sytuacji potrzebujących lub chorych dzieci, a jednocześnie czujesz, że masz predyspozycje do wykonywania trudnej pracy telemarketera – zgłoś się!