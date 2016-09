Proekologiczne przedsiębiorstwa w kontekście zysków i strat

Sprawa nie dotyczy jednostki, ale wszystkich. W związku z tym bardziej zwracamy uwagę na samych siebie, ale i na przedsiębiorstwa i różnego rodzaju inwestycje tworzone w naszym obrębie. W powszechnym mniemaniu to one stanowią największe zagrożenie. Czy tak rzeczywiście jest, jaki sposób minimalizuje się zanieczyszczenie płynące z dużych zakładów produkcyjnych i firm, a także, w jaki sposób ochrona środowiska wpływa na postrzeganie lokalnych przedsiębiorstw?



Produkcja na celowniku



Naturalne środowisko jest traktowane jako wspólne dobro i słusznie, ponieważ każda ingerencja w jego strukturę niesie ze sobą niekorzystne dla ogółu skutki. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska mają obowiązek sprawowana należytej pieczy nad bezpieczeństwem ekosystemu na podległym im terenie. Poprzez decyzje środowiskowe określa się oddziaływanie na środowisko i szacuje się potencjalne zagrożenie. Zapis prawny ma minimalizować niekorzystne zjawiska, które mogą doprowadzić do skażenia czy całkowitej degradacji. We współpracy z wyspecjalizowanymi firmami prowadzi się także kontrolę w firmach, która ma na celu sprawdzenie zachowania norm i dyrektyw. Innymi słowy, kontrola następuje w sposób prawny i strukturalny.



Oprócz zapisów prawa (art. 71, ust. 2, pkt 1 i 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) i wspomnianej kontroli zewnętrznej działa tutaj także czynnik społeczny, ekonomiczny i konkurencyjny. Każdy z nich wywiera niemały wpływ na postępowanie poszczególnych zakładów, nakładając na nie aspekt moralny, który okazuje się czynnikiem bardzo motywującym.



Czynnik społeczny to nic innego jak kontrola zamieszkałej wokół zakładu społeczności. Niejednokrotnie jesteśmy świadkami medialnej wrzawy, która powstaje wokół ujawnionych nieprawidłowości produkcyjnych, na które wskazują okoliczni mieszkańcy. Najczęściej odkrywają oni nielegalne odprowadzanie ścieków czy nieprawidłową utylizację szkodliwych substancji. Firmy łamiące prawo automatycznie tracą posłuch i szacunek, a co się z tym wiąże, są postrzegani jako truciciele. Niezmiennie czynnik społeczny łączy się z dwoma pozostałymi, wcześniej wymienionymi. Brak zastosowania się do prawa proekologicznego powoduje niekorzystny obrót w materii ekonomii. Zmniejsza się atrakcyjność proponowanych wyrobów, a obroty firmy lawinowo spadają, generując straty. W takich przypadkach przedsiębiorstwo, które łamie prawo, nie może mówić, że jest konkurencyjne na rynku, nawet jeśli oferowane przez niego usługi i produkty wydają się atrakcyjne cenowo. Współpraca na płaszczyźnie lokalnej znacznie spowalnia, a na rynkach krajów europejskich z rozwiniętą świadomością z zakresu ochrony środowiska praktyczne ustaje.



Eko jest opłacalne



Konkludując, proekologiczne przedsiębiorstwo jest atrakcyjne na rynkach krajowych i zagranicznych. Zyskuje pozytywny posłuch i jest uznawane za nowoczesne i postępowe. Uzyskane i wdrożone w życie decyzje środowiskowe są wymogiem, który ma istotny wpływ nie tylko na otoczenie, ale też na samą kondycję zakładu. Oszacowanie ewentualnych zagrożeń pozwala na ich zminimalizowanie lub nawet wyeliminowanie. Z punktu widzenia lokalnych władz z Ochrony Środowiska, zyskuje to także aspekt większej świadomości pozwalającej na podejmowanie bardzo sprecyzowanych działań np. dodatkowego zalesienia, czy podjęcia decyzji o wybudowaniu oczyszczalni. Z kolei firmy zajmujące się kontrolą oddziaływania na środowisko i zastosowania się do zapisów na bieżąco monitorują postępowanie przedsiębiorców i są w stanie uchwycić ewentualny problem i nieprawidłowość w pierwszym momencie jego powstania.

