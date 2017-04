Przestrzenne obrazy: pomysł na efektowną ozdobę wnętrza

W czasach nieustającego pośpiechu i gonitwy warto szukać prostych i efektownych rozwiązań, które dają nam spektakularne rezultaty. Zasada ta dotyczy nie tylko codziennych spraw, ale także aranżacji wnętrz. Powszechnie wiadomo, że otoczenie, w którym żyjemy i mieszkamy ma niesamowity wpływ na nasz nastrój i samopoczucie, dlatego odpowiednia aranżacja wnętrza może zdziałać cuda. Nie proponujemy Ci przemalowywania ścian, które jest czasochłonne, ani kupowania nowych mebli, co pochłania dużo pieniędzy. Celujemy w działania, które przy minimalnym nakładzie naszej pracy, dają maksymalne efekty. I takie rezultaty dają właśnie obrazy przestrzenne. Gdzie możemy je znaleźć, co przedstawiają i gdzie prezentują się najlepiej? Wszystko po kolei.

Wyraziste i efektowne obrazy przestrzenne pozwolą Ci urozmaicić aranżację w niezwykle szybki sposób. Dzięki bogatej ofercie sklepów internetowych nie musisz nawet wychodzić z domu, aby znaleźć odpowiedni akcent dekoracyjny pasujący do Twojego wnętrza. Siedząc wygodnie w domowym zaciszu i przeglądając kolejne strony wzorów w najlepszych dla siebie warunkach znajdziesz dokładnie takie przedstawienie, o jakim marzysz. Choć wydaje nam się, że dokładnie znamy metraż swojego salonu, rozkład okien czy odcień ścian, gdy jesteśmy w sklepie dobierając ozdobne gadżety okazuje się, że te oczywiste fakty przestają być aż tak klarowne. Będąc w domu i robiąc zakupy przez Internet bez kłopotu sprawdzisz, jaki wymiar ma wolna do zagospodarowania ściana nad kanapą lub prześwit między kuchennymi szafkami. Dzięki temu masz pewność, że obrazy 3d będą pasować jak ulał do Twojego wnętrza.

Przestrzenne obraz – trzeci wymiar zaklęty w płótnie

Czym są obrazy przestrzenne i co mogą przedstawiać? Ich wyjątkowy charakter polega na tym, że na płaskiej, dwuwymiarowej powierzchni płótna przedstawiają trójwymiarową rzeczywistość. Może to być zarówno malowniczy pejzaż, który kładzie nacisk na żabią perspektywę lub ujęcie z lotu ptaka, abstrakcyjna, geometryczna kompozycja czy deseń, który dzięki odpowiedniemu ułożeniu zwężających się lub rozszerzających elementów buduje wrażenie wklęsłości lub wypukłości. Dzięki takiej różnorodności obrazy 3d pasują do każdego stylu dekoratorskiego – zarówno klasycznego, jak i nowoczesnego. Doskonale widać to na konkretnych przedstawieniach: