W najbliższy weekend (9 i 10 czerwca) w Magicznych Ogrodach odbędzie się wydarzenie adresowane w szczególności do pasjonatów tańca i sympatyków Wróżek Smużek. W sobotę i niedzielę od 10 rano będziecie mogli poczuć energię płynącą z wyjątkowego tańca z barwnymi szarfami. Wróżki Smużki pokażą Wam jak wyczarować przepiękną tęczę i podzielą się swoim optymistycznym nastawieniem do życia. Możecie wziąć udział w wielu ciekawych zabawach i konkurencjach przygotowanych przez nie, w tym w niecodziennej sztafecie na skakankach. Nie zabraknie także urokliwych kwiecistych parad i animacji tanecznych.Uczestników wydarzenia dopingować będą Krasnoludy, wybijając na bębnach motywujący do działania rytm. Psocić i dokazywać będą, oczywiście, Mordole, które pojawią się w okolicy Zamku Wróżek, aby nauczyć się nowych ruchów tanecznych.

W Magicznych Ogrodach skorzystacie ze wszystkich atrakcji w cenie biletu. Odpoczynek znajdziecie na plaży, na zacienionych ławeczkach, a także w lodziarniach i kawiarniach. W parku dostępne są: szeroki wybór gastronomii oraz sklepy z tematycznymi pamiątkami. Ponadto darmowe i przestronne parkingi i schludne, komfortowe toalety wyposażone w przewijaki. Czas odwiedzin w Magicznych Ogrodach jest nielimitowany.

Wydarzenie „Radosny taniec Wróżek Smużek” będzie trwało od 9. czerwca do niedzieli 10. czerwca. Podczas imprezy park będzie otwarty od 10:00 do 19:00. W pozostałe dni tygodnia można odwiedzać Magiczne Ogrody od 10:00 do 17:00. Bilety są dostępne na stronie www.magiczneogrody.com oraz w kasach parku. Więcej informacji o parku oraz nadchodzących wydarzeniach na: http://magiczneogrody.com/wydarzenia/ oraz na fanpage’u Magicznych Ogrodów.