Rozlicz PIT i pomóż chorym na raka

Około pół miliona osób w całej Polsce walczy z chorobą nowotworową, a każdego roku tą trudną diagnozę słyszy ok. 160 000 osób. Za tymi liczbami kryją się prawdziwe dramaty wielu polskich rodzin, które zmagają się nie tylko z trudami leczenia i niepewną przyszłością, ale często również z problemami finansowymi.

45-letnia Marzanna z Chełma już dwa razy wygrała z chorobą nowotworową – raz z ziarnicą złośliwą, drugi raz z rakiem tarczycy. Na ziarnicę zachorował również jej syn, ale w porę podjęte leczenie, ogromna determinacja syna do walki z chorobą i zaangażowanie lekarzy przyniosły dobre efekty. Gdy wydawało się już, że szczęście wróci do rodziny, Marzanna ponownie zachorowała, tym razem na raka płuc, tzw. drobnokomórkowego, czyli jedną z najtrudniejszych odmian. I tym razem nie wygra bez pomocy, bo leki, które są wskazane w jej przypadku nie są refundowane przez NFZ, a jedna dawka to ok. 4 tysiące złotych.

Z brakiem pieniędzy na leczenie zmaga się też Agnieszka z Michowa, mama 2-letniej Zuzi i 13-letniej Oliwki, która choruje na nowotwór mózgu. Ta sama choroba dopadła Hannę z Krasnystawu, również mamę dwójki dzieci.

Z kolei Aneta z Biłgoraju od trzech lat walczy z rakiem jajnika. Ma dla kogo żyć – kochający mąż stara się jak może by pomóc żonie, również 8-letnia Kamila i 13-letnia Gabriela troskliwie opiekują się mamą i dodają jej sił do walki z chorobą. Nieocenione jest też wsparcie darczyńców, którzy pomagają rodzinie ponieść niezbędne wydatki związane z leczeniem.

To tylko niektórzy spośród prawie 300 podopiecznych Fundacji Onkologicznej Alivia. Fundacja pomaga chorym uzbierać środki na nierefundowane przez NFZ leki, terapie za granicą oraz inne niezbędne wydatki, takie jak badania czy konsultacje, na które w ramach NFZ czeka się zbyt długo. W ciągu 7 lat działalności Alivia przekazała chorym w sumie ponad 6 milionów złotych, co nie byłoby możliwe bez pomocy wielu ludzi o dobrych sercach, którzy przekazują darowizny i 1% podatku.

Fundacja wspiera też chorych oferując pomoc doradczą i informacyjną, edukując na temat leczenia onkologicznego, m.in. poprzez stronę prostowraka.pl oraz prowadząc działania rzecznicze, które doprowadzają do korzystnych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Możesz wspomóc fundację przekazując darowiznę lub 1% podatku. Wystarczy na formularzu PIT podać KRS 0000358654 lub skorzystać z programu do rozliczania PIT dostępnego na stronie www.alivia.org.pl/rozliczenie-pit-1-procent/.

Pamiętaj, że przekazanie 1% podatku nic Cię nie kosztuje, a dla chorych jest to nieoceniona pomoc w ich walce o życie!