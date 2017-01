Skrócona ścieżka płatności bezkonkurencyjna w walce o nowoczesnego klienta

Konsument dokonujący zakupów w sieci coraz częściej korzysta z urządzeń mobilnych, co oznacza, że chce mieć dogodny dostęp do sklepu z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Według raportu firmy badawczej Gemius „Ecommerce w Polsce 2015”, blisko 40 proc. Polaków kupuje za pomocą smartfona, a co czwarty – korzysta z tabletu. Klient kupujący w e-sklepie jest klientem wygodnym, który zwraca uwagę na jakość produktów i usług. Nie lubi powtarzalnych czynności, nie ma też czasu na wykonywanie skomplikowanych operacji i transakcji.

Współczesny konsument od sklepu internetowego oczekuje maksymalnego uproszczenia procedury zakupów. Dotyczy to również etapu dokonywania płatności. Dlatego dostawcy internetowych płatności stworzyli funkcjonalność, która umożliwia dokonanie transakcji w jak najmniejszej liczbie kroków, a co za tym idzie, skraca czas oczekiwania na zamówienie.

Finalizując transakcję, klient wybiera opcję szybkiej płatności. Do powszechnie wykorzystywanych systemów należy m. in. Dotpay. System automatycznie przekierowuje konsumenta na stronę banku, co pozwala zalogować się do systemu bankowości elektronicznej. Nie trzeba więc otwierać dodatkowych kart. Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do formularza płatności, który z reguły jest już wypełniony potrzebnymi danymi, chodzi o numer rachunku odbiorcy, dane odbiorcy, tytuł przelewu i kwotę. Zadaniem klienta sklepu jest sprawdzenie tych danych. Warto jednak podkreślić, że takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy dokonywaniu przelewu. Kolejnym krokiem w realizacji transakcji jest wpisanie kodu jednorazowego, który autoryzuje płatność, oraz zatwierdzenie transakcji. Na koniec klient zostaje przekierowany na stronę sklepu, w którym dokonywał zakupów.

Na kolejnym etapie działa już agent rozliczeniowy, który przekazuje wpłatę do sprzedawcy. System automatycznie generuje informacje o transakcji i przesyła ją do kupującego i do sprzedawcy.

Dotpay umożliwia sprzedawcom wykonanie integracji sklepu w tzw. modelu „white label”. Dzięki temu, kupujący może wybrać kanał płatności na stronie sklepu i zostać skierowany bezpośrednio do swojej bankowości internetowej lub formularza płatności kartą, gdzie poda dane karty i zatwierdzi transakcję. Takie rozwiązanie ogranicza ilość tzw. porzuconych koszyków. Porzucony koszyk jest często efektem błędów, jakie popełniają sklepy internetowe. Zbyt skomplikowany proces składania zamówienia odstrasza klientów, podobnie jak mało intuicyjny sklep, którego właściciel nie zaimplementował prostych sposobów składania zamówienia.

Dotpay udostępnia gotowe rozwiązania w formie tzw. Widgetów, pozwalających osadzić siatkę wyboru kanału płatności na stronie sklepu. Sprzedawca musi tylko pobrać gotowy kod widgetu i osadzić go w formularzu podsumowania przekierowania do płatności.

Nowoczesne metody płatności są w zasadzie rozwiązaniem koniecznym, zwłaszcza, że ich operatorzy zapewniają obecnie najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji, które gwarantują specjalistyczne certyfikaty. Duży wybór kanałów płatności zwiększa szansę na to, że klient zrealizuje transakcję do końca.

Według ekspertów, płatności mobilne wraz ze skróconą ścieżką płatności to korzyść nie tylko dla płacących, którzy zakupy mogą teraz realizować szybko, wygodnie i bezpiecznie, ale to także zaleta dla właścicieli sklepów i serwisów online. Takie rozwiązania stwarzają nowe możliwości rozwoju i zwiększają szansę na większe obroty i zyski przedsiębiorstwa.