Planujesz ślub i wesele? Przyjdź na Targi ONA&ON

Znalezienie sali, zakup sukni i garnituru, wybór obrączek i cukierni, wydruk zaproszeń – lista spraw do załatwienia przed ważnym wydarzeniem to niekończąca się historia, która nie jednej osobie spędza sen z powiek. Wybór ofert na rynku jest ogromny, do tego planowanie zabiera mnóstwo czasu, a im bliżej do uroczystości, tym presja i stres coraz większy. Ale nie dajcie się zwariować!

Z pomocą przychodzą Targi ONA&ON. W ciągu trwającego dwa dni wydarzenia możesz sprawdzić i porównać oferty blisko 100 firm. W jednym miejscu znajdziesz między innymi suknie ślubne i wieczorowe, garnitury i dodatki, kwiaciarnie, firmy jubilerskie, cukiernie, agencje barmańskie, specjalistów od zdjęć i filmów, salony kosmetyczne, biura podróży, restauracje i firmy świadczące usługi cateringowe. Nie zabraknie też firm zajmujących się wystrojem sal, przygotowywaniem atrakcji oraz świadczących usługi kompleksowej organizacji przyjęć .

