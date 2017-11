Sprawdź, czy stać cię na zatrudnienie niani

Kim jest idealna niania?

Idealna niania jest studentką lub absolwentką studiów pedagogicznych. Może to być zarówno młoda kobieta, dopiero wkraczająca na rynek pracy, jak i emerytowana nauczycielka. Dla dzieci młodszych poszukiwane są nianie z wykształceniem medycznym – pielęgniarki i położne. Oczekuje się, że niania będzie mogła przedstawić referencje od poprzednich pracodawców. Ich brak nie przekreśla szans na zatrudnienie, ale znacznie je ogranicza. Atutem niani mogą być dodatkowe umiejętności, które będzie mogła przekazać dziecku. Mowa tu o nauce języków obcych, gry na instrumentach, nauce tańca itp.

Przy tym wszystkim ważne są indywidualne cechy niani, powinna być osobą cierpliwą, empatyczną i lubiącą dzieci. Absolutnie nie może palić papierosów. Niania, która może poszczycić się wymienionymi wyżej kwalifikacjami, ma prawo oczekiwać za nie odpowiedniej zapłaty.

Co wpływa na pensję niani?

Nie ma sztywnych stawek na rynku pracy opiekunek dla dzieci, jednak można doszukać się pewnych prawidłowości przy ustalaniu wynagrodzenia dla niani. Na pewno na ostateczną kwotę ma wpływ ilość przepracowanych godzin oraz zakres obowiązków. Istotny jest także charakter umowy, jaki zawiera się z opiekunką. Niania w Białymstoku, podobnie jak nianie w innych regionach kraju, ma do wyboru dwie podstawowe opcje: może umówić się na określone wynagrodzenie kwotowe za miesiąc pracy, lub dostawać pieniądze za przepracowane godziny. Pierwsza wersja jest częściej spotykana przy zatrudnianiu niani na cały etat, druga – gdy niania pracuje dorywczo. Ustalając wartość wynagrodzenia, pod uwagę bierze się także doświadczenie zawodowe niani i rodzaj usług, jakie ma w swojej ofercie. Jeśli np. w czasie drzemki dziecka niania zmywa, prasuje lub gotuje obiad, ma prawo oczekiwać gratyfikacji finansowej. Na pensję niani wpływa także ogólna sytuacja na rynku pracy i kondycja gospodarki. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rośnie także płaca opiekunek dla dzieci. W ciągu ostatnich czterech lat zanotowano wzrost na poziomie 20%.

Wynagrodzenie niani a region kraju, w którym pracuje

Nie jest tajemnicą, że są w Polsce regiony kraju traktowane jak swoiste Eldorado, do którego wszyscy dążą w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. W Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu rodzice mają szanse na wyższe zarobki, a więc stać ich na to, by więcej płacić niani. Nic więc dziwnego, że w tych regionach kraju nianie zarabiają najwięcej. Średnie wynagrodzenie niani za godzinę pracy w Warszawie to 14,12zł, ale najczęściej spotykana stawka przekracza 20 zł za godzinę. Opiekunka do dziecka w Białymstoku nie może liczyć na tak wysokie wynagrodzenie. Średnia stawka jest tu prawie o połowę niższa niż w Warszawie i wynosi 8,73zł. 15zł za godzinę jest tu uznawane za wysoką stawkę i tak naprawdę niewiele niań może się nią pochwalić.

Charakterystyczne jest także to, że pensja niani zawsze przewyższa średnie wynagrodzenie w regionie. Wytłumaczenie tego zjawiska jest dosyć proste, aby zatrzymać nianie na rynku pracy, rodzice muszą zaoferować im wyższe zarobki, niż mogą osiągnąć w innych sektorach. Z zawodem niani wiąże się duża odpowiedzialność i choćby z tego względu oczywista jest konieczność wypłaty odpowiednio wysokiego wynagrodzenia.

Czy niania jest alternatywą dla żłobka lub przedszkola?

Placówki zbiorowej opieki nad dziećmi zapewniają inną formę dbałości o dziecko, niż może mu zapewnić niania. Choćby z tego powodu trudno porównywać te dwie różne oferty w opiece nad dziećmi. Za żłobkiem lub przedszkolem na pewno przemawia niższa cena (szczególnie w placówkach państwowych), po stronie atutów niani stoi możliwość poświęcenia całego czasu tylko jednemu dziecku, o co w żłobku nawet prywatnym jest bardzo trudno. W najlepszym wypadku można liczyć na jedną opiekunkę na dwoje dzieci. Przedszkole z jednej strony oferuje kontakt z dziećmi, naukę zachowań społecznych, z drugiej – nie ma co ukrywać, jest doskonałym źródłem chorób zakaźnych. Analizując wszystkie plusy i minusy różnych możliwości zapewnienia dziecku opieki łatwo zauważyć, że wybór niani nie jest podyktowany brakiem miejsca w żłobku. Jest raczej chęcią zapewnienia dziecku, szczególnie małemu, jak najlepszej opieki. Dbałość niani o indywidualny rozwój dziecka, nauka nowych umiejętności oraz poświęcanie dziecku maksimum uwagi jest nie do przecenienia.