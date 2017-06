Chcesz sprzedać jakiś przedmiot lub zaoferować usługę, ale nie wiesz, gdzie się ogłosić. To częsta sytuacja – ogromna różnorodność dostępnych obecnie form, metod i sposobów promocji powoduje, że niełatwo znaleźć tę najodpowiedniejszą. Podpowiadamy: jedną z nich są lokalne serwisy ogłoszeniowe takie jak Lento.pl, za pośrednictwem których docierasz do grupy docelowej z Twojej okolicy. Dlaczego warto i jak z nich korzystać? Dowiedz się już teraz.

Sprzedajesz lokalnie? Sprawdź Lento.pl

Co sprzedawać

Właściwie… wszystko – nieruchomości, sprzęt komputerowy, samochody, przedmioty codziennego użytku, zabawki, gry, naczynia. Niezależnie od tego, co chcesz zaoferować, z łatwością zrobisz za pośrednictwem lokalnych serwisów ogłoszeniowych. Charakter, stan ani cena sprzedawanych przedmiotów czy usług nie mają większego znaczenia. W lokalnych serwisach ogłoszeniowych równie dobrze znajdziesz nabywcę na komputer, jak i przeczytaną książkę.

Dlaczego sprzedaż lokalna

W czym sprzedaż lokalna przez Internet góruje nad oferowaniem produktów i usług w serwisach ogólnopolskich? Najbardziej oczywistą przewagą jest to, że za pośrednictwem lokalnych portali możesz sprzedać skierowane wyłącznie do odbiorców z określonego obszaru przedmioty i usługi. Przykłady? Mieszkaniec Zamościa łatwiej pozbędzie się nieruchomości czy zareklamuje proste usługi w Zamościu, ze względów oczywistych - nie da się ich przemieścić na odległość.

Kolejna korzyść wynikająca ze sprzedaży lokalnej przez Internet to brak kosztów wysyłki. Przekazując klientowi oferowany przedmiot do ręki, siłą rzeczy oszczędzasz na usługach kuriera czy poczty, za które trzeba by zapłacić w przypadku wysyłki do odległej miejscowości. W efekcie Twój towar jest tańszy i łatwiej Ci znaleźć nabywcę, niż gdybyś wystawił go w ogólnopolski serwisie sprzedażowym.

Jeśli chodzi o koszty, należy podkreślić, że lokalne serwisy ogłoszeniowe w przeważającej większości są darmowe. Przykładem może być darmowy serwis ogłoszeń lokalnych Lento.pl, który posiada setki tysięcy ogłoszeń lokalnych. Brak prowizji za sprzedaż i zerowe opłaty za wystawienie przedmiotu zachęcają do dodania ogłoszenia na Lento.pl i sprawiają, że pod względem finansowym stał się portalem znacznie atrakcyjniejszym niż popularniejsze, ogólnopolskie odpowiedniki. Wystawiając przedmioty w ramach sprzedaży lokalnej, niczego nie tracisz i niczym nie ryzykujesz.

Lokalne serwisy ogłoszeniowe najlepiej sprawdzają się przy sprzedaży mało wartościowych, niewielkich przedmiotów. Załóżmy, że w Twojej szafie zalegają nieużywane, bo za duże lub za małe, ale całkiem ładne ubrania. A może posiadasz zabawki, z których Twoje dzieci już wyrosły? Korzystając z lokalnego serwisu ogłoszeniowego, możesz je wystawić na sprzedaż i liczyć na to, że przy atrakcyjnej cenie znajdziesz zainteresowanego swoimi ogłoszeniami w Zamościu odbiorcę, którego trudno byłoby pozyskać w serwisie o zasięgu ogólnopolskim.

Jak to działa

Działanie większości lokalnych serwisów ogłoszeniowych jest podobne i jednocześnie bardzo proste. Żeby trafić z przedmiotem do wybranej grupy docelowej, należy dodać i odpowiednio skonfigurować ogłoszenie. W kontekście skuteczności sprzedaży niezwykle istotną rolę odgrywa zdjęcie, które powinno być wyraźne, tak aby jak najlepiej pokazywało stan przedmiotu i wszystkie jego najważniejsze cechy. Z kolei przedmiot warto pokazać z jak najlepszej strony, w czym pomaga jego wyczyszczenie lub odświeżenie. Ważne jest też przyporządkowanie go do odpowiadających mu kategorii i podkategorii.

Podczas publikowania ogłoszenia w serwisie lokalnym przyłóż się do napisania przyjaznego, wyczerpującego i poprawnego pod względem językowym opisu. Dzięki niemu możesz korzystnie zaprezentować oferowany przedmiot, dlatego pamiętaj o zawarciu opisaniu najważniejszych detali. Jeżeli natomiast wybrany przez Ciebie serwis ogłoszeniowy umożliwia stosowanie tagów, wykorzystaj je w opisie, żeby łatwiej naprowadzić odbiorców na ogłoszenie.

Podsumowując, sprzedaż lokalna przez Internet poprzez wyspecjalizowane w tym celu serwisy ogłoszeniowe to intuicyjny, darmowy i przede wszystkim efektywny sposób na zdobycie klientów zainteresowanych tym, co masz do zaoferowania. Jeżeli zamierzasz coś sprzedać przez Internet, z pewnością docenisz lokalne serwisy ogłoszeniowe.