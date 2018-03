Środki ochrony roślin – jak stosować i gdzie kupować?

Któż z nas nie marzy o pięknym ogrodzie z bogatą roślinnością? Czasem, rośliny potrzebują jednak naszego wsparcia, by mogły kwitnąć i cieszyć oko przez długie lata. Dlatego niezbędne jest stosowanie odpowiedniej jakości nawozów oraz odpowiednio dobranych do danego gatunku odżywek, które pozwolą im zdrowo rosnąć. Zdarza się też niestety i tak, że nasze ulubione kwiaty, krzewy czy drzewo zapadają na jakąś chorobę. Wówczas niezbędna jest szybka i trafna diagnoza, która pozwoli dobrać adekwatny preparat leczniczy. Niezależnie jednak o jakim rodzaju produktu mowa, zawsze musimy pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Jak prawidłowo stosować środki ochrony roślin i gdzie można je kupić w dobrej cenie?

Jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin to chemiczne preparaty, które zostały stworzone z myślą o zabezpieczeniu krzewów, drzew, kwiatów czy traw przed szkodnikami oraz różnego typu chorobami. Należy pamiętać, że są to produkty silnie trujące i niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Dlatego zawsze dokładnie zapoznajmy się z treścią ulotki dołączonej do danego preparatu i dowiedzmy się, jak należy go stosować oraz jaki jest czas ekspozycji. Przed jego użyciem warto zaopatrzyć się także w środki ochronne, takie jak rękawice, maska czy specjalne ubrania, które zabezpieczą nasze oczy, drogi oddechowe czy skórę. Nawet niewielka ilość preparatu, która dostanie się na nasze ciało może wywołać silną reakcję alergią bądź wypalić ranę. Dlatego jeśli posiadamy jakieś zwierzęta domowe, to dobrym pomysłem będzie przeniesienie ich na czas oprysku w bezpieczne miejsce.

Gdzie kupować nawozy oraz środki ochrony roślin?

Przede wszystkim u sprawdzonych i renomowanych producentów, którzy nie tylko posiadają dobrej jakości produkty, ale również doradzają jakie rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w danym przypadku. Można ich znaleźć między innymi pod adresem: https://allegro.pl/kategoria/nawozy-i-preparaty-srodki-ochrony-roslin-126200?order=m.

Dobry producent preparatów roślinnych pomoże nam także w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni jaka choroba gnębi naszą roślinę. Wówczas możemy zrobić zdjęcie, a następnie je przesłać z prośbą o rozpoznanie i wskazanie odpowiedniego produktu. Nie każdy musi być zawodowym ogrodnikiem, a dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy na kupnie nietrafionych środków.