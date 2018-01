Studniówka to ważne wydarzenie. Jak się ubrać, by czuć się komfortowo?

Studniówka to dla większości młodych osób pierwszy elegancki bal, podczas którego trzeba wyglądać wytwornie. Panie zakładają piękne suknie, a panowie idealnie skrojone garnitury. Co ubrać w tym sezonie, by zachwycić wszystkich wokół?

Moda studniówkowa rządzi się swoimi prawami, bo wiele chwytów jest dozwolonych. Wbrew pozorom – to jedna z imprez, na których wcale nie królują ubrania osadzone w trendach. Nie ma w tym nic złego – taka dowolność pozwala obudzić fantazję i wykorzystać wiele dostępnych możliwości. W zależności od gustu – część pań zainwestuje w kreacje bardzo modne, rodem z francuskich czy włoskich wybiegów mody, a część w sprawdzone sukienki a’la księżniczka z błyszczącymi cekinami, czy brylancikami. Wszystko zależy od gustu i indywidualnych preferencji. Tak, jak podczas ubiegłorocznej studniówki – w przypadku panów większość z pewnością założy garnitury granatowe. Skąd czerpać inspiracje? Studniówka to naprawdę bardzo ważne wydarzenie, bo wiąże się bezpośrednio z wejściem w dorosłość i rozpoczęciem nowego etapu w życiu. Nie należy tego bagatelizować i sprawę potraktować naprawdę poważnie. Świetnym sposobem na szukanie inspiracji będzie przeglądanie pojawiających się online relacji z wielkich imprez. Warto podpatrzeć, w co ubrane były gwiazdy na festiwalu w Cannes, gali rozdania Oscarów, czy MTV Music Awards. Nie, to wcale nie przesada – warto pamiętać, że gwiazdy mają swoich stylistów, którzy dbają, by wyglądały modnie i z klasą. Co sprawdzi się w każdym wypadku? Wygoda! Jeśli założona kreacja sprawia, że ktoś czuje się w niej komfortowo, a ona sama nie krępuje ruchów i nie zmusza do ciągłego poprawiania – z pewnością gwarantuje świetny look. Oczywiście… w jeansach każdemu jest wygodnie, ale to nie ten klimat. Koniecznie należy także zadbać o to, by ubiór pasował do karnacji i koloru włosów. Nie wszystkie połączenia kolorystyczne zagwarantują, że będzie się wyglądać elegancko. Z pewnością należałoby zrezygnować z nieśmiertelnych i wciąż często widocznych na studniówkach kompilacji blond włosów z większością odcieni różu i turkusu. Idealna na każdą okazję dla osób zachowawczych zawsze będzie czerń, a taki wybór z pewnością pozwoli na możliwość wyboru pomiędzy wieloma różnymi krojami i fasonami, jednocześnie nadając szyku i wytworności.