Szybka i bezpieczna pożyczka bez ryzyka

Chwilówki oraz pożyczki na raty zyskują w ostatnich latach na popularności. Coraz mniej osób decyduje się na wzięcie kredytu, mimo iż teoretycznie wiąże się to z mniejszym ryzykiem, niż w przypadku zobowiązania pozabankowego. Jeżeli również planujesz zaciągnąć pożyczkę, sprawdź, jak zrobić to bezpiecznie.

Gdzie i na co najczęściej pożyczamy?

Zgodnie z najnowszym raportem Biura Informacji Kredytowej, Polacy coraz rzadziej decydują się na zaciąganie kredytów na niskie kwoty (do 15 tys. zł). Ponadto, w porównaniu z ostatnimi latami, spadła też ogólna liczba wszystkich kredytobiorców1. Coraz większym poważaniem cieszą się różnego rodzaju instytucje pozabankowe, oferujące chwilówki czyli szybkie pożyczki online. Może to wynikać z faktu, iż Polacy zdecydowanie najczęściej pożyczają pieniądze na bieżące potrzeby (ponad 40% wnioskodawców) oraz, w drugiej kolejności, na opłacanie comiesięcznych rachunków (ok. 12%)2. Z tego powodu, gotówki zwykle potrzebują jak najszybciej. Pożyczkę przez internet natomiast, w przeciwieństwie do kredytu bankowego, mogą otrzymać już w kilkanaście minut po złożeniu wniosku o zobowiązanie finansowe.

Podstawowe zasady bezpiecznego pożyczania

Jak zostało już wspomniane, pozabankowe pożyczki na raty i chwilówki stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Niestety, wielu Polaków wciąż pożycza pieniądze impulsywnie, nie weryfikując danej firmy pożyczkowej. Z tego względu, wiele osób wybiera mało korzystne oferty lub pada ofiarą nieuczciwych instytucji pożyczkowych.

Aby tego uniknąć, warto przede wszystkim ustalić, czy firma, którą bierzemy pod uwagę, jest rzetelna i czy cieszy się dobrą opinią pożyczkobiorców. Nie powinno się korzystać z ofert nowych i jeszcze niezweryfikowanych instytucji. Może się okazać, że mamy do czynienia z tzw. „firmą słupem”, która istnieje tylko teoretycznie.

Kluczowe jest również dokładne porównanie ofert pożyczkodawców i ustalenie, jak wysoka będzie rzeczywista opłata za zaciągnięcie zobowiązania. Musimy zatem uwzględnić zarówno kwotę prowizji, oprocentowania, koszty administracyjne, jak i różnego rodzaju opłaty dodatkowe. Zgodnie z prawem, muszą być one wyraźnie określone przez firmę pożyczkową.

Ponadto, zanim zaciągniemy zobowiązanie finansowe, warto samemu obliczyć, czy w najbliższym czasie będzie nas stać na opłacenie raty pożyczki. Pozwoli nam to również ustalić, czy nie nadszarpnie to w zbyt dużym stopniu domowego budżetu.

Sprawdź swoją zdolność kredytową

Wniosku o zobowiązanie finansowe nie należy składać zbyt pochopnie. Może się okazać, że pożyczka nie zostanie nam udzielona, w wyniku niedostatecznej wiarygodności kredytowej. W takiej sytuacji, część ludzi decyduje się na złożenie kolejnego pisma, mając nadzieję, że inna instytucja pożyczkowa udzieli im zobowiązania.

Jest to dość nierozważne działanie. Złożenie zbyt dużej ilości wniosków na raz również zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej i dodatkowo pogorszy naszą wiarygodność.

W celu wcześniejszego sprawdzenia swojej zdolności kredytowej, można np. skorzystać z usług oferowanych przez BIG InfoMonitor. Aby uzyskać informacje o sobie, wystarczy utworzyć osobiste konto na stronie instytucji oraz wypełnić stosowny formularz.

Jak firmy pożyczkowe dbają o bezpieczeństwo swoich klientów?

O bezpieczeństwo potencjalnych wnioskodawców powinny również dbać firmy, które udzielają zobowiązań finansowych. Jeżeli tego nie robią, powinniśmy od razu nabrać podejrzeń wobec danej instytucji.

Pożyczkodawcy muszą przede wszystkim potwierdzić naszą tożsamość. W tym celu, od klienta wymaga się wykonania symbolicznego przelewu weryfikacyjnego (na kwotę jednego grosza lub złotówki) na konto firmy pożyczkowej. Skutecznie zapobiega to sytuacjom, w których nieuczciwy pożyczkobiorca próbuje wyłudzić pieniądze na skradziony dowód tożsamości.

Rzetelne firmy pożyczkowe prowadzą również dokładną archiwizację danych. Informacje o klientach przechowują z kolei na serwerach chronionych odpowiednimi protokołami zabezpieczającymi i uniemożliwiającymi wykradnięcie personaliów wnioskodawcy.

Korzystaj z kalkulatorów odsetek i porównywarek online

Jeżeli chcemy mieć absolutną pewność, że skorzystamy z oferty solidnej i uczciwej firmy pożyczkowej, warto się zdać na różnego rodzaju narzędzia internetowe. Znacznie upraszczają one znalezienie bezpiecznego pożyczkodawcy.

Do owych narzędzi należą przede wszystkim różnego rodzaju porównywarki online, w bazie których znajdują się tylko zweryfikowane i rzetelne instytucje finansowe. Korzystając z porównywarek, mamy możliwość szybkiego sprawdzenia wszystkich kosztów (także potencjalnie ukrytych), związanych z daną ofertą pożyczkową.

Chcąc dokładnie ustalić wysokość pożyczki, wraz z oprocentowaniem, powinniśmy się z kolei posłużyć jednym z tzw. kalkulatorów odsetek. Zasadniczo ułatwiają one odpowiednie zaplanowanie wydatków i obliczenie ratalnej kwoty zobowiązania. Podobnie jak w przypadku porównywarek, używając kalkulatora poznamy całkowity koszt pożyczki (z uwzględnieniem opłat dodatkowych).

Chcąc wyszukać odpowiednią ofertę, można się również zwrócić do pośrednika pożyczkowego. Pozwala to zaoszczędzić trochę czasu, jednak jest to dość kosztowne. Mogąc samodzielnie skorzystać z porównywarki internetowej, warto się zastanowić, czy opłaca nam się posiłkować usługami pośrednika.

