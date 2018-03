Technologia w służbie miastu: inteligentne parkingi, budynki i komunikacja

Parkingi



Nowoczesne inteligentne technologie w warunkach miejskich można zaobserwować między innymi na przykładzie parkingów. Wbudowane systemy pozwalają na bieżąco monitorować przepływ aut, ilość wolnych miejsc, najbliższe miejsca postojowe, koszty postoju. Aplikacje dostępne dla kierowców umożliwiają także opłacanie parkingu bezpośrednio przez telefon, zamiast szukania parkomatów czy wykupowania papierowych kart parkingowych. Dodatkowo inteligentne parkingi wyposażone są w kamery oraz systemy zabezpieczające przed ewentualnymi stłuczkami i kolizjami.



Komunikacja



Jednak elementem inteligentnych technologii, w który miasta inwestują najbardziej, są zdecydowanie systemy stosowanie w komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Widać to praktycznie na każdym kroku: kolorowe tablice wyświetlające czas przyjazdu autobusów lub tramwajów, głośniki, interaktywne tablice z mapami miasta, mapami tras komunikacyjnych czy same wyświetlacze w autobusach i tramwajach. Dzięki smart technologii w komunikacji dyspozytor może również na bieżąco śledzić opóźnienia na trasach lub ewentualne awarie i błyskawicznie rozdysponować odpowiednie służby. Ogromnym plusem takich rozwiązań jest również możliwość skorelowania inteligentnych systemów komunikacji miejskiej oraz miejskich parkingów, np. oferując kierowcom zniżki za parkowanie, jeśli jednocześnie w określonym czasie skorzystają z lokalnych środków transportu.



Budynki



W kwestii inwestowania środków w inteligentne budownictwo miasta koncentrują się głównie na aspekcie ekologicznym oraz energetycznym. Z tego tytułu powstają gmachy szkół, przedszkoli i instytucji miejskich wyposażonych w nowoczesne rozwiązania energooszczędne i ekologiczne, jak przykładowo najprostsze panele fotowoltaiczne montowane na dachach albo zewnętrzne pompy ciepła zaopatrujące budynek w moc grzewczą. Coraz częściej w miastach stosuje się również alternatywne źródła elektryczności do zasilania np. trolejbusów, sygnalizacji świetlnej czy miejskiego oświetlenia.

