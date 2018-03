Telefony komórkowe warte uwagi - zobacz nowości na rynku!

Czasy kiedy telefon służył nam tylko do dzwonienia, a niektóre modele nie posiadały nawet funkcji wysyłania smsów bezpowrtonie minęły. Dziś z telefonu korzysta każdy, ale nie są to byle jakie telefony. Wszystkie dotykowe, co jeszcze kilkanaście lat temu było prawdziwym powodem do dumy, dziś już nikogo nie dziwi. Częściej jesteśmy zaskoczeni widząc telefon ze standardową klawiaturą i brakiem dostępu do internetu. Firmy, oferujące telefony ścigają się w standardach, tworzą nowe aplikacje i funkcje, które mają jak najbardziej umilić nam korzystanie ze sprzętu. Dlatego świadomie podchodzimy do wyboru nowego telefonu, kierujemy się przede wszystkim jego parametrami, możliwościami i coraz częściej jakością baterii. Na które telefony warto zwrócić uwagę?