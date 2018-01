Testujemy studniówkowe kreacje

Jak wiadomo – styczeń jest okresem studniówkowym. Co to oznacza? Że równo za 100 dni będą miały miejsce matury. Ale jak wiadomo, jest to jeden z ważniejszych dni w życiu młodych ludzi. Dla wielu z nich będzie to pierwsza elegancka impreza w życiu - po raz pierwszy wypada założyć garnitur i stylową sukienkę. Dlatego jednym z najważniejszych pytań jest: w co się ubrać, aby zrobić furorę na parkiecie? Odpowiedni outfit jest bardzo ważny! Jest to jeden z elementów, dzięki którym młody człowiek zapamięta ten pierwszy z serii wspaniałych wieczorów w jego życiu.

O ile męski strój formalny łatwo zaplanować - facetom wystarczy krawat, biała koszula i garnitur, o tyle kobiety muszą wybierać spośród setek stylów sukienek. Zapamiętać jednak należy, iż kobiecy strój formalny nie powinien być wyzywający, ale nadal chcesz podkreślić swoje wrodzone piękno, prawda? Gdy chcą zaplanować swój strój na wyjątkową okazję, młode kobiety idą za modą. I bardzo dobrze! Bo w końcu na swoim balu wypadałoby wyglądać zgodnie z panującymi trendami. Specjalnie dla Was przetestowaliśmy kilka sukienek ze sklepu ZOiO.pl. Jest to jeden ze sklepów odzieżowych, który swoją ofertą i cenami skusił nas, aby sprawdzić czy ich sukienki nadają się na jeden z najważniejszych wieczorów w życiu każdego maturzysty. Dokładnie przetestowaliśmy pięć sukienek, które okazały się być bardzo dobre jakościowo i w cenach, które przeciętnej nastolatki na pewno nie uderzą po kieszeniach. Ale dość dywagacji: czas je zobaczyć na własne oczy!





Taka sukienka jest naprawdę idealna na bal studniówkowy. Jest leciutka, miękka w dotyku, a przede wszystkim – nie gniecie się, co przecież ma znaczenie podczas tańców i stresu! Materiał jest bardzo przyjemny, przepuszczający powietrze. Pozwoli to na uniknięcie nadmiernego pocenia się - a uwierzcie nam, to bardzo stresująca okazja! Tego typu delikatne sukienki są obecnie na topie. Dlaczego? Jest asymetryczna, w kształcie dzwonka. Przód sukienki jest nieco krótszy od tyłu. Nie widać tego na zdjęciu, jednakże z tyłu ta sukienka posiada malutki guziczek, który zapina delikatne rozcięcie. Nie będziesz miała problemu ze zdejmowaniem i zakładaniem jej. Małym minusem jest to, że sukienka się nie rozciąga - w przeciwieństwie do następnej propozycji.

Każda kobieta potrzebuje w szafie “małej czarnej”. Dlatego właśnie taka ciemna sukienka jest idealną propozycją dla dziewczyn, które wiedzą, że czarny pasuje do wszystkiego. Plisowany i rozkloszowany dół sukienki nada kreacji nowoczesny look. Sukienka jest przepasana wstążką, którą można związać w kokardę. Zauważyliśmy, że pozwala to na podkreślenie talii. Podczas testowania udało się nam zauważyć wysoką jakość materiału: zaręczamy, że sukienka jest mięciutka w dotyku! Nie wpija się w ciało, a przede wszystkim nie drapie. Polecamy ten wybór.

Asymetryczność sukienki sprawa, iż każda dziewczyna w niej wygląda gotowa do ruchu. Niesamowita hiszpanka z egzotycznymi, bufiastymi rękawami na pewno wyróżni Cię z tłumu. No, nie do końca to hiszpanka - odkrywa ona twoje ramiona ale dzięki delikatnej siateczce tworzącej niesamowity, zwiewny efekt. Materiał jest delikatny, ale tak jak pierwsza sukienka nie gniecie się. Zatem śmiało można w niej tańczyć i siadać. Rzucający się w oczy czerwony kolor będzie pasował dla dziewczyn o jasnej karnacji (testerka właśnie taką ma i możemy przysiąc! Wygląda pięknie!). Sukienka bez problemu będzie przebojowa, ale uważaj, by nie zniszczyć siateczki!





Napiszę szczerze! Tą sukienką się zachwyciliśmy! Jest idealnie dopasowana, a jej miękki materiał niezwykle przyjemny w dotyku, nie gryzie i nie drapie! W dodatku odsłaniające skórę rękawy z przeplatanym dekoltem i rękawami są obecnie niezwykle modne! Sukienka jest rozciągliwa i pozwala na swobodne ruchy podczas imprezy. Nie nada się na każdą okazję - ale bez wątpienia wybierz ją, jeśli lubisz odważniejsze stroje, i wiesz, że taka sukienka będzie odpowiednia na twoją studniówkę.