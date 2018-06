TOP 5 Prezentów Na Dzień Ojca!

Kończymy niezwykle elegancko i stylowo! Karafka do whisky to jeden z najlepszych prezentów, jaki możemy wręczyć ukochanemu Tacie, lubującemu się smakiem tego klasycznego trunku. Karafka “Monogram – Imię” to propozycja dla mężczyzny, który ceni klasykę w nowoczesnym wydaniu. Sama karafka została ręcznie uformowana przez najlepszego producenta w Polsce, firmę Krosno. Karafka do whisky to jeden z najczęściej kupowanych prezentów przez naszych Klientów, dlatego zapraszamy Cię do obejrzenia pozostałych wzorów na naszej stronie.

Nasze TOP5 upominków dla Taty to tylko kilka obłędnych produktów, które zajmują zaszczytne miejsca na półkach naszego prezentowego Imperium. A więcej odjazdowych pomysłów na prezent na Dzień Ojca znajdziesz na stronie MyGiftDNA!