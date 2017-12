Twórcze spędzanie czasu

Prezenty dla dzieci to najbardziej rozbudowane działy we wszystkich sklepach. To również najwięcej dylematów, bo mamy w pewien sposób przeświadczenie, że i maluchy i starszaki mają w domach bardzo dużo różnych zabawek, więc coraz trudniej zaskoczyć je czymś nowym

Fajne gry dla dzieci stają się więc doskonałą alternatywą dla innych zabawek. Po pierwsze, pozwalają spędzać czas w sposób wartościowy nie tylko pod względem edukacyjnym ale również rodzinnym. Po drugie, sprawiają, że taka zabawa praktycznie się nie nudzi, bo każda rozgrywka jest zupełnie nową przygodą. Po trzecie, dzięki grom uczymy umiejętności współpracy i rywalizacji oraz doskonałego planowania.

Inwestycja w dzieciństwo

Dzieci to niespożyta energia i wyjątkowo chłonne umysły. Tę ciekawość świata i zachodzących w nim procesów, magia przyrody i tajemnice historii oraz oczywiście poznawanie kolorów, liter i cyfr to idealna podstawa do tego, by budować zainteresowanie, uczyć umiejętności, łączyć zabawę i edukację w sposób nienachalny i odkrywczy, a taki jest najlepiej przyswajalny przez dzieci. To również szansa na zgłębianie tajników nauki i techniki. Poza tym dzięki grom planszowym pokazujemy, jak ważne w życiu są zasady i ich przestrzeganie. Umiejętności przegrywania i wygrywania staje się zatem kluczowa, bo przydaje się we wszystkich aspektach życia.

Rozwija się mądrze

Ciekawe gry rozwijają intelekt i umiejętności społeczne. Warto zainwestować w tak uwielbianą przez młodszych i starszych grę Memory. Koncentrację i zmysł postrzegania oraz zdolności manualne i cierpliwość będą doskonalić puzzle – świetna rozrywka zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Warto wybierać takie gry, które pozwolą spędzić czas wspólnie z dzieckiem, będą atrakcyjne dla ludzi w różnym wieku, a dzięki temu pozwolą tworzyć i umacniać relacje. Na sklepowych półkach znajdziemy więc takie propozycje, które w modzie są od dziesięcioleci oraz najnowsze wydawnicze propozycje. Warto nie kierować się w wyborze reklamą ani popularnością lecz wiekiem dziecka i jego zainteresowaniami. Zarówno zasady gry, jak i tematyka i prezentowane treści powinny być dostosowane do możliwości malucha, bo tylko wtedy taka rozrywka sprawi wszystkim satysfakcję. Poszukiwanie pomiędzy propozycjami edukacyjnymi, które kształcą konkretne umiejętności i tworzą podstawy wiedzy, strategicznymi, które uczą planowania i współpracy oraz społecznymi, które pozwalają unikać więzi może być również ciekawą zabawą. Warto zwrócić uwagę na gry historyczne lub przyrodnicze. One w ciekawy sposób potrafią zainteresować i zachęcić dziecko do dalszego zgłębiania tematu. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również gry ekonomiczne lub biznesowe, które uczą zarządzania pieniędzmi i budowania pomysłu na sukces.