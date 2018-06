Usługi kuriera czy brokera

Idzie nowe

Rynek e-commerce stale wzrasta. Dynamiczny rozwój branży jest obserwowany w każdym europejskim kraju. Zgodnie z szacunkami European Ecommerce Report w 2017 r. sektor e-handlu był warty 602 mld EUR. Rok wcześniej mówiono o kwocie 530 mld EUR. W ciągu roku branża urosła więc o 15%. Dynamiczne wzrosty mają swoje uzasadnienie - klienci e-sklepów chwalą sobie dostęp do ogromnej ilości towarów. Żaden punkt stacjonarny nie może się pochwalić tak szerokim asortymentem rozmaitych produktów jak sklepy internetowe. Popularność zakupów online nie wzięła się jednak wyłącznie z tego czynnika. Doświadczenia związane z konsumpcją online są kształtowane na podstawie wielu procesów wpływających na ogólną satysfakcję z zamówienia. Bardzo ważne są w tym względzie usługi logistyczne – nadanie paczki, przewóz i dostarczenie jej pod drzwi klienta. Firmy kurierskie stoją przed historyczną szansą. Nigdy wcześniej nie miały one dostępu do tak dużej klienteli. Dziś coraz chętniej zakupy przez Internet robią osoby w wieku 60+. Dla młodzieży e-handel to już norma.

Nie dziwi zatem fakt, że usługi kurierskie znacznie się rozwinęły. Pomijając to, że powstaje sporo nowych firm w branży oraz punktów przekazu paczek, warto zwrócić uwagę na konkurencję w postaci brokerów kurierskich. Porównywarki cen zaczynają zyskiwać na popularności.

Czy to się opłaca?

Brokerzy kurierscy to w pewnym sensie pośrednicy usług kurierskich. Ich zadaniem jest zebranie danych dotyczących ofert poszczególnych przewoźników. Umieszcza się je na wewnętrznej witrynie brokera – pozwala to na stworzenie swoistej porównywarki cen i usług. Klienci za pośrednictwem dedykowanej strony mogą wybrać najbardziej korzystną ofertę. Brokerzy jak GlobKurier.pl są z zasady tańsi od firm kurierskich.

Brokerzy na własną rękę szukają zleceń od nadawców paczek. Zwykle w tym celu tworzą serwis internetowy, za którego pośrednictwem można zamówić i opłacić kuriera. Po otrzymaniu odpowiedniej kwoty broker przekazuje zlecenie do wybranej przez klienta firmy kurierskiej. W praktyce więc klient nie odczuje różnicy w wykonywaniu usługi. Do drzwi zapuka kurier np. DPD lub DHL, który odbierze paczkę i przekaże ją do adresata. Główna różnica to cena – u brokera można uzyskać naprawdę korzystne rabaty!

Stały dostęp do różnych opcji

Brokerzy kurierscy pozwalają na korzystanie z usług różnych przewoźników. To duża wygoda dla klienta, który ma zamiar korzystać z usług dodatkowych. Część firm kurierskich zezwala na doręczanie paczek w sobotę. DHL umożliwia odbieranie paczek późnym wieczorem. Czasami przesyłka jest na tyle mała, że najlepiej jest skorzystać z najbliższego paczkomatu. Jeśli klient korzysta z usług brokera, może przy każdym zamówieniu określić inne usługi dodatkowe, z których chce korzystać. W ten sposób, bez zbędnych formalności, uda się wybrać najlepszego przewoźnika dla konkretnego typu paczki.

Kurier vs Broker czyli tani kurier

Właściciele punktów e-commerce z całą pewnością powinni przeanalizować ofertę brokerów kurierskich. Zamiast przepłacać za poszczególne paczki warto uzyskać rabat cenowy. Dużą zaletą brokerów kurierskich jest także brak zbędnych formalności. Zamówienie u brokera składa się wręcz intuicyjnie, bardzo szybko. Ponadto brokerzy organizują rozmaite promocje na swoje usługi – dla klienta, który wysyła paczki dość często może być to doskonały sposób na zaoszczędzenie funduszy.