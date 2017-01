Vobro dodaje witaminy do galaretek Frutini

Zakłady Produkcji Cukierniczej „VOBRO” posiadają ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży słodyczy i deserów. Jej założycielem jest Wojciech Wojenkowski. Od początku swojego istnienia przedsiębiorstwo znajduje się w Brodnicy, niewielkim mieście w województwie kujawsko- pomorskim. Sama nazwa firmy pochodzi od połączenia pierwszej sylaby nazwiska założyciela oraz miasta, gdzie do dziś funkcjonuje zakład. Przez kilkadziesiąt lat działalności Vobro z małej, rodzinnej firmy przeistoczyło się w renomowanej sławy producenta słodyczy znanego na całym świecie. Marka dba o jakość swoich produktów oraz nieustannie ulepsza swoje wyroby mając na względzie sugestie i zadowolenie każdego z konsumentów. Zakład rozbudowuje linie produkcyjne, przywiązuje uwagę do ulepszenia systemów magazynowania, poszerza dystrybucję krajową i międzynarodową oraz zwiększa zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Obecnie producent słodkości wytwarza około stu rodzajów wyrobów czekoladowych. Rocznie na rynki światowe trafia nawet dziesięć milionów bombonier. Przedsiębiorstwo dba o wysoką jakość swoich wyrobów, dlatego surowce do ich produkcji są sprowadzane m.in. ze Szwecji, Niemiec, Belgii, Włoch i Słowacji. Zakład posiada system ISO 22000 i spełnia standard IFS. Obecnie w VOBRO zatrudnionych jest ponad czterystu pracowników z wieloletnim stażem. Firma nieustannie poszerza ofertę swoich produktów pragnąc sprostać rosnącym wymaganiom swoich konsumentów. Dziś klienci mogą skosztować m.in. pralinek, bombonier, galaretek i ciastek różniących się od siebie wyglądem, smakiem czy nadzieniem. Dzięki szerokiej ofercie, dbałości o klienta, a przede wszystkim wyjątkowemu smakowi swoich produktów, liczba miłośników łakoci pochodzących od VOBRO stale rośnie. Wyroby brodnickiej firmy sprawdzają się świetnie nie tylko do porannej kawy czy jako poczęstunek podczas wizyty znajomych, ale także jako ciekawy upominek dla najbliższych. VOBRO wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów wprowadza także wiele nowych produktów takich jak chociażby wspomniane wcześniej galaretki z witaminami. Innowacje produktowe wpływają nie tylko na umocnienie i aktywację firmy na rynku krajowym i światowym, ale także otwierają markę na nowych konsumentów. Jak wygląda przepis na sukces firmy VOBRO? To przede wszystkim dbałość o Klienta oraz wyśmienity smak każdego z oferowanych produktów bez wyjątku.

Wiosną 2016 roku brodnicka firma wprowadziła na polski rynek innowacyjny produkt- nadziewane galaretki. Czemu innowacyjny? Do produkcji wyrobu wykorzystano sok owocowy wzbogacony o witaminy. Tym sposobem Vobro stał się prekursorem w zakresie produkcji łakoci wpływających pozytywnie na zdrowie swoich konsumentów. „Frutini jest pierwszą marką wzbogaconą witaminami na polskim rynku galaretek nadziewanych. Jesteśmy dumni, że firma Vobro, jako pierwsza wprowadza tę innowację w segmencie galaretek nadziewanych.” – mówi Tomasz Kuca, dyrektor marketingu Vobro w wywiadzie dla portalspozywczy.pl „Jesteśmy jednym z trzech graczy w segmencie rynku galaretek nadziewanych, ale to Frutini jest pierwszą na polskim rynku galaretką nadziewaną wzbogaconą witaminami”.1

Frutini są mieszanką nadziewanych galaretek o czterech różnych owocowych smakach: cytryny, jabłka, pomarańczy i wiśni. Produkt został wzbogacony o witaminy, dzięki czemu jest unikalnym wyrobem na rynku krajowym. Oprócz wartości dodanej w postaci witamin, galaretki posiadają także prawdziwie płynne nadzienie, co wzbogaca ich delikatny i wyśmienity smak. Dzięki wysokiej jakości owocowej galaretki, produkt zapadnie w pamięci nawet najbardziej wymagającym konsumentom. Frutini nie jest przeznaczony tylko dla najmłodszych smakoszy, ale także dla tych starszych miłośników łakoci. Połączenie walorów smakowych galaretek z walorami funkcjonalnymi wyrobu sprawia, że marka Vobro zdobywa uznanie wśród świadomych konsumentów, dla których oprócz dobrego smaku słodyczy, ważna jest także ich wartość dodana, a więc w tym przypadku witaminy.

Nadziewane galaretki Vobro zyskały także odświeżoną szatę graficzną, dzięki czemu nadano im bardziej kolorowy i dynamiczny charakter. Dzięki ciekawej grafice zostały podkreślone walory produktu. Wyrób wzbogacono o witaminy, co czyni go innowacyjnym na rynku krajowym. Zawartość witamin jest bardzo mocno komunikowana zarówno na opakowaniach konsumenckich, jak i na pojedynczych owijakach galaretek. Firma Vobro wprowadzając na rynek galaretki Frutini wyszła naprzeciw oczekiwaniom świadomych konsumentów, dla których ważne są nie tylko walory smakowe, ale także funkcjonalne produktu. Frutini są dostępne w szerokim wyborze opakowań o zróżnicowanej gramaturze: 200g, 1000g oraz jako luz 3000g.

Spożycie słodyczy w Polsce nieustannie rośnie. Produkty takie jak czekolada, wafle czy ciastka są stałym elementem diety Polaków. Jak wynika z raportu „Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności” przygotowanego przez Bank BGŻ BNP Paribas we współpracy z firmą badawczą Gfk, udział słodyczy w codziennej diecie przeciętnego Kowalskiego jest coraz większy, nie tylko ze względu na ich walory smakowe, ale także na ich korzystny wpływ na zdrowie. „Kupując słodycze, podobnie jak przy wyborze innych produktów spożywczych, konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na ich walory zdrowotne. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się więc np. czekolady z wysoką zawartością kakao, uważane za źródło magnezu, czy batony z ziarnem zbóż” –twierdzą autorzy raportu.2

Prawie co czwarty ankietowany deklaruje, że przynajmniej dwa razy w tygodniu spożywa czekoladę, wafle lub batony. Niespełna 19% respondentów je cukierki kilka razy w ciągu siedmiu dni. Zaledwie 3% badanych nie spożywa czekolady, 7% cukierków a 10% batonów i wafli w pojedynczych opakowaniach. Słodycze cieszą się największą popularnością wśród osób w wieku 15-29 lat. Po łakocie sięgają najczęściej studenci i uczniowie. Według badań GfK „Polska na widelcu” wyroby takie jak czekolady, wafle czy batony kupowane są najczęściej przez gospodarstwa domowe, w których są dzieci. Do grupy najmłodszych konsumentów kierowana jest oferta specjalna w postaci produktów wyróżniających się ciekawym smakiem, formą i kształtem. Wyroby te często wzbogacone zostają w specjalne składniki np. witaminy czy składniki mineralne.

Galaretki są coraz popularniejszym produktem zarówno wśród młodszych, jak i dorosłych konsumentów. Stanowią dobrą alternatywę dla wyrobów czekoladowych, wafli i ciasteczek. Obecnie w segmencie galaretek działa kilku producentów oferujących wyroby różniące się od siebie smakiem, aromatem i konsystencją. Konsumenci mogą kupować dane produkty zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w dużych supermarketach. Wiele firm wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów prowadzi dystrybucję swoich produktów za pomocą kanału internetowego oferując wysyłkę pod wskazany adres. Niektóre działania marketingowe opierają się także na dodawaniu galaretek jako gratisu do swoich szlagierowych produktów, co stanowi okazję do spróbowania wyrobu przez konsumentów przywiązanych do danej marki. Skuteczną metodą dotarcia do potencjalnego klienta są także degustacje i kampanie prowadzone przez hostów i hostessy. Klienci mogą spróbować danego produktu, ocenić jego walory smakowe i podjąć decyzję o ewentualnym zakupie. Tego typu działania marketingowe przynoszą bardzo dobre rezultaty w promocji nowych produktów danej marki. Dużą popularnością cieszą się także spoty telewizyjne i radiowe. Kampanie prowadzone w mediach społecznościowych takich jak facebook czy instagram, pozwalają firmie dotrzeć do dużej liczby potencjalnych klientów. Przemyślany marketing w social media umożliwia nie tylko promocję danego wyrobu, ale także wpływa na identyfikację i kształtowanie świadomości marki wśród klientów. Dzięki działaniom marketingowym w sieci możliwe jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, szczególnie do uczniów, studentów i dorosłych do 49 roku życia.

Firma Vobro prowadzi na szeroką skalę kampanię marketingową swojego innowacyjnego produktu, co skutkować ma wzrostem sprzedaży galaretek na rynku krajowym. „Jesteśmy przekonani, że połączenie walorów smakowych produktu, a więc doskonałej jakości owocowej galaretki i półpłynnej konsystencji nadzienia zawierającego sok owocowy, z walorami funkcjonalnymi, a więc zawartością witamin – pozwoli nam nie tylko osiągnąć wzrosty sprzedaży w obszarze segmentu galaretek nadziewanych, ale równocześnie doprowadzić do wzrostu całego segmentu galaretek nadziewanych otwierając go na nowych konsumentów.” – Mówi dyrektor marketingu Vobro, Tomasz Kuca.3

Galaretki Frutini wzbogacone o witaminy przypadną do gustu w szczególności rodzicom dbającym o zdrowie swoich pociech. Nie od dziś wiadomo, że słodkości takie jak wafelki, ciastka i wyroby czekoladowe nie wpływają korzystnie na zdrowie najmłodszych. Wielu rodzicieli ogranicza bądź całkowicie wyklucza z diety dziecka słodycze i łakocie. Skąd u maluchów takie upodobanie do słodkości? Dlaczego dzieci wolą słodką czekoladę od pożywnych owoców? Jak pogodzić miłość do łakoci z dbałością o zdrowie, zwłaszcza wśród najmłodszych?

Wielu dietetyków uważa, że całkowity zakaz spożywania przez nasze pociechy słodyczy mija się z celem. Maluchy mogą jeść słodkości, ale należy pamiętać o umiarze. Dobrym substytutem słodyczy mogą być naturalnie słodkie produkty takie jak np. owoce, orzechy czy miód. Cukier zawarty w słodyczach może szkodzić zdrowiu szczególnie najmłodszych konsumentów. Mimo, że cukier wytwarza się z warzyw (buraki cukrowe), to proces produkcji i rafinowania niszczy w nim najbardziej wartościowe składniki. Dieta bogata w cukier prowadzi do otyłości, cukrzycy oraz chorób układu krążenia. Wpływa także niekorzystnie na stan zębów i sprzyja rozwojowi próchnicy. Zbyt duża ilość słodyczy w diecie dziecka może prowadzić do niedoborów witamin, mikro i makroelementów w organizmie. Maluch, który zjadł zbyt dużo łakoci w ciągu dnia, odmawia zjedzenia racjonalnego i pełnowartościowego posiłku.

Przeprowadzone badania wskazują, że dieta obfitująca w cukier rafinowany oraz produkty wysoko przetworzone zawierające dużą ilość substancji dodatkowych, prowadzi do nadpobudliwości u dzieci. Na co powinieneś zwrócić uwagę wybierając słodycze dla swojej pociechy? Warto nie popadać w skrajności. Od czasu do czasu można kupić swojemu dziecku czekoladę, chipsy bądź słodkie landrynki. Na rynku istnieje wiele produktów, które korzystnie wpływają na zdrowie maluchów. Jeżeli chcesz podać dziecku słodycze możesz zdecydować się na gorzką czekoladę o wysokiej zawartości masy kakaowej. Zawiera ona magnez, cynk i żelazo, które pełnią istotną rolę w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dziecka. Zdrowe łakocie to także sezamki i batoniki z zawartością musli, suszonych owoców i ziaren zbóż. Ciekawą propozycją są także cukierki i galaretki z witaminami np. Frutini od Vobro. Rodzice podczas zakupu słodyczy powinni uważnie czytać etykiety dołączone do produktu. Należy unikać słodyczy, które zawierają utwardzone tłuszcze roślinne, a w szczególności duże ilości tłuszczy trans. Dobrą alternatywą dla słodyczy mogą być zdrowe owocowe desery, kiśle, galaretki z naturalnych soków, jogurty z dodatkiem miodu oraz musy i przeciery. Swoim pociechom możesz podawać także niesiarkowane suszone owoce bez cukru. Zdrowym zamiennikiem łakoci mogą być orzechy i migdały.

Warto pamiętać także o tym, że słodycze dodają energii na krótko. Cukier podnosi gwałtownie poziom glukozy we krwi. Glukoza stanowi swojego rodzaju paliwo dla układu nerwowego i mięśni. Niedługo po spożyciu czekolady bądź batona możesz poczuć krótkotrwałe pobudzenie organizmu, a później nagły spadek sił i energii. To z kolei sprawia, że szybko czujesz się zmęczony, ospały i drażliwy. Odczuwasz problemy z koncentracją, nie możesz się na niczym skupić. Wahania glukozy we krwi są niekorzystne, szczególnie dla dzieci. Wielu rodziców stara się zastąpić słodycze w diecie dziecka naturalnymi zamiennikami cukru np. miodem, syropem z agawy czy syropem klonowym. Jak wykluczyć zbyt dużą ilość słodyczy z diety swojej pociechy? Stopniowo. Warto ograniczyć łakocie na rzecz owoców i orzechów. Zmniejszajmy ilość słodyczy w diecie malca regularnie i niegwałtownie. Dobrym pomysłem może być zorganizowanie owocowego dnia, który będzie wspaniałą zabawą dla Twojej pociechy. Zrobienie owocowego deseru albo soku z warzyw może przekonać Twoją pociechę do zdrowego odżywania. Jeżeli maluch nie przepada za owocami, spróbuj namówić go do kolorowych galaretek z witaminami, warzywnych musów, owocowego soku bądź gorzkiej czekolady.

Zdrowie i dobro dzieci są dla rodziców najważniejszą wartością. Firma Vobro wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, dodała do uwielbianych przez najmłodszych konsumentów galaretek wartość dodaną w postaci witamin. Czy nadziewane galaretki Frutini przypadły do gustu rodzicom i ich pociechom? „To strzał w dziesiątkę!” – Twierdzi Marta, mama 6-letniego Adasia i 8-letniej Hani. „Moje dzieciaki uwielbiają słodycze, a w szczególności czekolady i praliny. Chciałam ograniczyć słodkości, bo zdrowie moich pociech jest najważniejsze. Maluchy nie lubią owoców, nawet w formie musów, deserów czy przecierów. Za nic w świecie nie mogłam przekonać ich do zdrowego żywienia. Galaretki od Vobro przypadły im do gustu. Cieszę się, że firma wprowadziła na rynek produkt wzbogacony o witaminy. Mam nadzieję, że inni producenci słodyczy wezmą z niej przykład i wprowadzą zdrowe czekolady. –Śmieje się. Podobnego zdania jest 34-letni Krzysztof, tata Hani i Grzesia. „Sceptycznie podchodzę do tego typu nowości. Markę Vobro znam nie od wczoraj. Bardzo lubię ich wyroby, a w szczególności bombonierki. Z ciekawości kupiłem galaretki. Są naprawdę świetne. Od czasu do czasu kupuję je także moim dzieciakom, głównie ze względu na smak, choć fajnym pomysłem jest dodawanie witamin do słodyczy.” 40-letnia Klara unika podawania słodyczy swoim pociechom. „Dbam o zdrowe żywienie moich dzieci. Unikam kupowania im słodyczy, bo wiem jak źle wpływają na zdrowie, a szczególnie na zęby. Kiedy dzieci chcą spróbować czegoś słodkiego, a w sklepie brakuje świeżych owoców, wybieram albo gorzką czekoladę albo galaretki Frutini ze względu na witaminy. Dzieciaki są zadowolone, że mogą zjeść coś słodkiego, a ja mam spokojne sumienie, że nie podaję im produktu pozbawionego wartości odżywczych”.

Słodycze w niewielkich ilościach pozytywnie wpływają na zdrowie dziecka. Co jednak dzieje się w przypadku, kiedy łakocie dominują w codziennej diecie naszych pociech? Zbyt duża ilość słodyczy w diecie dzieci może prowadzić do nadwagi, chorób krążenia i złego stanu uzębienia. Maluchy mają trudności z koncentracją i z zapamiętywaniem, są zmęczone, drażliwe i ospałe. Niezbilansowana dieta bogata w cukry prowadzi do niedoborów składników odżywczych, w tym witamin.

Jaki wpływ na zdrowie naszych pociech ma brak witamin, makro i mikroelementów? Niedobór witamin u człowieka nazywany jest hipowitaminozą. Przyczyną jej występowania może być mało urozmaicona dieta, niezdrowy styl życia czy upośledzenie wchłaniania składników odżywczych z przewodu pokarmowego. Również długotrwałe przyjmowanie niektórych leków sprzyja pojawieniu się hiperwitaminozy. Na niedobór witamin szczególnie narażone są dzieci w okresie jesienno- zimowym, co jest głównie następstwem diety ubogiej w owoce i warzywa. Jak walczyć z hiperwitaminozą zarówno u dzieci, jak i starszych osób?

Dorośli na przełomie września i października powinni przeprowadzić badania krwi określające obecność witamin i minerałów w organizmie. Wyniki badań pozwolą stwierdzić, jakich mikro i makroelementów nam brakuje, oraz jakie składniki mineralne powinniśmy uzupełnić, aby zwalczyć objawy zmęczenia i wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W przypadku dzieci, profilaktycznie należy wzbogacić dietę dziecka o produkty bogate w witaminy, a w szczególności warzywa i owoce. Dorośli powinni zadbać o odpowiednią suplementację. W aptekach można nabyć suplementy diety bogate w witaminy, miko i makroelementy oraz składniki mineralne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Warto pamiętać także o spacerach, które są nie tylko formą aktywności fizycznej, ale także które doskonale dotleniają organizm. Skąd może wziąć się niedobór witamin w organizmie? Hiperwitaminoza wynika głównie z niedostatecznej ilości mikro i makroskładników w codziennej diecie bądź ze zwiększonego zapotrzebowania organizmu na te składniki mineralne przy niezmienionej ich zawartości w przyjmowanych pokarmach. Niedobór witamin może być często następstwem upośledzonej funkcji wchłaniania witamin z pożywienia lub skutkiem długotrwałego przyjmowania niektórych leków. Hiperwitaminoza może wpływać łagodnie na organizm bądź mieć na niego destrukcyjne działanie. Długotrwały niedobór danej witaminy prowadzi do awitaminozy polegającej na całkowitym braku w ustroju danego składnika. Zarówno dorośli, jak i dzieci są najczęściej narażeni na niedobór witamin z grupy E, B, C, A oraz kwasu foliowego.

Witamina A jest jedną z najistotniejszych witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zapobiega ona zakażeniom układu oddechowego i pokarmowego oraz odpowiada za prawidłową czynność tkanek nabłonka. Jej systematyczne przyjmowanie wzmacnia układ immunologiczny. Brak witaminy A w organizmie powoduje pogorszenie funkcji wzroku, wpływa na zmiany skórne oraz jest częstą przyczyną stanów zapalnych układu oddechowego. Niedobór tego składnika w codziennej diecie może prowadzić także do rozmiękania rogówki, rogowacenia skóry, powstania zespołu suchego oka czy wysychania błon śluzowych. Szczególnie dzieci są narażone na brak witaminy A, co skutkuje zmniejszeniem odporności przewodu pokarmowego i układu oddechowego na czynniki zakaźne. Objawem awitaminozy witaminy A mogą być także brak apetytu, wypadanie włosów, nadmierna drażliwość i bóle stawów. Ten składnik mineralny występuje w produktach takich jak: masło, śmietana, mleko, sery żółte oraz wątróbka wieprzowa i drobiowa. Duże ilości witaminy A można znaleźć także w owocach i warzywach o barwie czerwonej, zielonej i pomarańczowej.

Witamina B6 jest odpowiedzialna za tworzenie hormonów odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Niedobór tego składnika upośledza wydzielanie adrenaliny, co przyczynia się do nadpobudliwości nerwowej, powoduje drętwienie kończyn górnych i dolnych oraz sprzyja wypadaniu włosów. Witamina B6 uczestniczy w procesie przemiany glukozy w glikogen oraz bierze udział w rozkładzie glikogenu w mięśniach. Wpływa także na produkcję hemoglobiny, prawidłowe ciśnienie krwi i pracę serca. Odpowiada za odporność organizmu uczestnicząc w tworzeniu przeciwciał. Produkty bogate w witaminę B6 to przede wszystkim drożdże, otręby pszenne, groch, soja, fasola, mięso wieprzowe oraz orzechy.

Witamina C wpływa na odporność organizmu oraz chroni organizm przed działaniem wolnych rodników i toksyn. Niedobór tego składnika w codziennej diecie prowadzi do szkorbutu objawiającego się zmianami tkanki dziąseł, krwawieniem z błon śluzowych jamy istnej oraz wypadaniem zębów. Witamina C odpowiada za produkcję kolagenu- substancji odpowiedzialnej za wiązanie komórek układu kostnego i naczyń włosowatych. Awitaminoza objawia się zaburzeniami apetytu, krwotokami, bolesnymi zaparciami, biegunką, powstawaniem wybroczyn na skórze oraz anemią. Witaminę C znajdziemy przede wszystkich w cytrusach, w owocach dzikiej róży, w natce pietruszki, w pomidorach oraz w warzywach kapustnych. Na rynku istnieje także wiele produktów uzupełniających braki witaminy C w organizmie: suplementy, tabletki, produkty owocowe, a nawet słodycze takie jak cukierki czy nadziewane galaretki Frutini od VOBRO.

Witamina E wzmacnia odporność organizmu oraz odpowiada za stan skóry. Jej braki można uzupełnić wzbogacając dietę w produkty takie jak olej słonecznikowy, kiełki pszenicy, nasiona słonecznika czy orzechy i migdały. Witamina E chroni przed powstawaniem uszkodzeń tkanki skórnej. Zapobiega także procesowi utleniania wewnątrzkomórkowego wielonasyconych kwasów tłuszczowych oraz wspomaga powstawanie czerwonych krwinek. Awitaminoza objawiać się może anemią hemolityczną u wcześniaków.

Niedobór witaminy K w organizmie powoduje słabą krzepliwość krwi oraz sprzyja powstawaniu skazy krwiotocznej. Produkty zapobiegające jej brakom to przede wszystkim brokuły, szpinak, sałata, rzepak, lucerna, awokado, ziemniaki, jaja, ser oraz oleje szafranowy i sojowy.

Niezwykle ważne do prawidłowego funkcjonowania organizmu są także witaminy z grupy B. niedobór witaminy B1 prowadzi do powstania choroby beri- beri, przyczynia się do nieprawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz zaników mięśniowych. Braki tego składnika w codziennej diecie wpływają na utratę masy ciała, powodują zmęczenie, bezsenność, rozdrażnienie oraz zaburzenia trawienia. Z kolei awitaminoza witaminy B2 powoduje powstawanie nieestetycznych zajadów, zapalenia języka, łojotoku czy zmian w układzie nerwowym. Badania udowodniły, że niedobór tego składnika w codziennej diecie może zwiększać ryzyko wystąpienia depresji. Witamina B5 zapobiega występowaniu zmęczenia. Niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu odgrywa także witamina B12. Jej niedobór powoduje zaniki pamięci, stany lękowe, osłabienie mięśni, bezsenność czy obniżenie odporności. Objawem braku tej witaminy u dzieci są często występujące przeziębienia. Trwały jej niedobór prowadzić może również do niedokrwistości złośliwej. Witaminy z grupy B znajdziemy w podrobach, owocach, roślinach strączkowych i ziarnach zbóż.

Awitaminoza witaminy PP objawia się zapaleniem skóry, drżeniem rąk, biegunką oraz zaburzeniami natury psychicznej. Niedobór witamin H skutkuje zanikiem brodawek języka, utrzymującym się przygnębieniem, zaburzeniami czucia, bólem mięśni oraz łuszczeniem skóry.

Witamina D zwana także witaminą słońca, powstaje w organizmie na skutek działania promieni słonecznych. Jej niedobory najczęściej występują w okresie jesienno- zimowym, dlatego tak istotna jest jej odpowiednia suplementacja. Brak witaminy D w organizmie prowadzi do występowania krzywicy u dzieci oraz osteomalacji u dorosłych. Istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu odgrywa także kwas foliowy. Jego brak może być przyczyną niedokrwistości megaloblastycznej, biegunki i zapalenia języka. O regularnym przyjmowaniu kwasu foliowego powinny w szczególności pamiętać przyszłe mamy, ponieważ składnik ten odpowiada za prawidłowy rozwój układu nerwowego u nienarodzonego dziecka.

Jak zapobiegać niedoborowi witamin? Czynniki takie jak wiek, stan fizjologiczny, płeć czy warunki bytowe wpływają na jakość żywienia każdego z nas. Nieprawidłowe odżywianie, ciągły stres czy przyjmowanie niektórych leków wpływa na powstawanie hiperwitaminozy bądź awitaminozy. Odpowiednia profilaktyka zapobiegnie niedoborom witamin, co wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia. Dieta każdego z nas powinna być bogata w jogurty, kefiry, sery o niskiej zawartości tłuszczu, owoce, warzywa, soki warzywne, ryby morskiego pochodzenia, produkty bogate w żelazo, wapń, magnez, cynk i selen. Ważna jest także odpowiednia suplementacja. W aptece bądź u zaufanego lekarza otrzymamy wskazówki dotyczące przyjmowania suplementów diety dostosowanych do naszego wieku, płci czy stylu życia. Wielu producentów oferuje także produkty bogate w witaminy np. nadziewane galaretki od Vobro. O prawidłową dietę powinny zadbać przede wszystkim kobiety ciężarne i w wieku rozrodczym, ponieważ niedobór witamin, kwasu foliowego oraz jodu powoduje upośledzenie umysłowe oraz uszkodzenie układu nerwowego u nienarodzonych dzieci. Odpowiednia dieta i suplementacja odgrywają niezwykle istotną rolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Szczególną troską powinny zostać objęte zwłaszcza dzieci i młodzież. Pamiętajmy o zdrowym stylu życia, odpowiedniej suplementacji i zbilansowanej diecie. Dla siebie i najbliższych. By żyć długo i żeby być zdrowym.

1 http://www.portalspozywczy.pl/slodycze-przekaski/wiadomosci/zpc-vobro-licza-na-wzrosty-w-segmencie-galaretek-nadziewanych,128395.html

2 http://www.portalspozywczy.pl/raporty/konsumpcja-slodyczy-w-polsce-raport,128961_0.html

3 http://www.portalspozywczy.pl/slodycze-przekaski/wiadomosci/zpc-vobro-licza-na-wzrosty-w-segmencie-galaretek-nadziewanych,128395.html