W co się ubrać latem do biura?

Sezon urlopowy powoli nabiera rozpędu, a biurowy dress code lekko się rozluźnia. Warto skorzystać z okazji i zamienić czarne czy grafitowe kostiumy na rzecz lżejszych i jaśniejszych stylizacji. Co jest teraz na topie? Z pomocą stylistów ze sklepu internetowego Balladine.com przygotowaliśmy mały katalog najmodniejszych biznesowych ubrań na lato 2017.

Sukienki do biura

Lato motywuje do częstszego zakładania sukienek. Klasyczne sukienki do biura bywają jednak nieco nudne i sztywne. Dlatego jeśli tylko firma nie ma zdefiniowanego dress code’u lub latem panuje niepisane przyzwolenie, by lekko go nagiąć, dobrze jest sięgnąć po coś ciekawszego. Styliści proponują bardzo modne w tym sezonie sukienki w paski oraz kratkę. W wersji czarno-białej są na tyle poważne, że obronią się nawet w przypadku wysokiego managementu. Jeśli można pozwolić sobie na więcej, warto zwrócić uwagę na sukienki w mocniejszym kolorze. W tym sezonie, obok żółtego i różowego, bardzo modne są błękity – zarówno w głębokich, jak i pastelowych odcieniach.