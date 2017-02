W sądach w Lublinie brakuje pracowników

Jedną z branż, w której wyraźnie brakuje w Lublinie pracowników, jest sądownictwo. Już na początku 2017 roku było wolnych aż 24 stanowiska sędziowskie, a do końca bieżącego roku kolejne 30 osób przejdzie na emeryturę. Osoby z odpowiednim wykształceniem powinny rozważyć możliwość podjęcia pracy w lubelskich sądach.

Kto ma szansę na pracę?

Wolne etaty w sądach w Lublinie są problemem, z którymi zmaga się sfera sądownicza. Sąd Okręgowy w Lublinie ma wolnych aż 13 etatów sędziowskich, a w sądach rejonowych w okręgu lubelskim brakuje 14 sędziów. Nowe etaty pojawiają się sukcesywnie w miejsce tych, które zwalniane są przez sędziów przechodzących w stan spoczynku.

Szansę na pracę w Lublinie w tamtejszych sądach mają nie tylko sędziowie. Aktualnie poszukuje się między innymi pracownika do pracy w Lublinie w Sądzie Apelacyjnym. Dyrektor tego sądu ogłosił konkurs mający na celu zatrudnienie kandydata, który zastąpi urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Od pracownika zatrudnionego na takim stanowisku wymaga się nieposzlakowanej opinii, pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności, wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego oraz stanu zdrowia, które pozwalałoby na zatrudnienie na takim stanowisku.

Oferty pracy w Lublinie publikuje także Sąd Okręgowy. W ostatnim czasie poszukiwał pracowników na takie stanowiska jak:

staż urzędniczy,

specjalista w zakresie pedagogiki,

staż urzędniczy w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Lublinie,

specjalisty w zakresie psychologii w II OZSS w Białej Podlaskiej,

specjalisty w zakresie pedagogiki w I OZSS w Lublinie,

asystenta sędziego,

staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Braki kadrowe w sądach rzutują na poprawność ich działania

Zbyt mała ilość sędziów, z jaką zmaga się sądownictwo w Lublinie, jest poważnym problemem, ponieważ wiele spraw zalega i nie jest rozpatrywana w terminie. W efekcie są one prowadzone dużo wolniej i wyznacza się dla nich odległe terminy. Jeśli podczas trwania rozprawy zmieni się sędzia lub przejdzie on w stan spoczynku, sprawa będzie musiała rozpoczynać się od początku. Każdy sędzia ma określoną liczbę spraw, w których może jednocześnie orzekać. Dlatego tak ważne jest, aby do pracy w Lublinie w sądach zatrudnić nowych sędziów. Oferty pracy czekają. Jest to problem, z którym zmaga się nie tylko sam Lublin, ale i wiele polskich miast. W całym kraju brakuje około 500 sędziów.