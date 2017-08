Oferty last minute pozwalają na zaoszczędzenie pieniędzy, bez rezygnacji ze standardu wakacji. Są to oferty w specjalnych cenach, możliwe do rezerwacji na kilka dni przed wylotem. W ten sposób biura podróży chcą sprzedać ostatnie miejsca, jakie pozostały dostępne w samolotach, oraz ostatnie pokoje w hotelach. Kuszą one bardzo atrakcyjną cena, w większości przypadków znacznie niższą niż ta na kilka tygodni przed wylotem. Pomimo niskiej ceny usługi nie różnią się standardem od tych, które byłyby zarezerwowane wcześniej – czyli dostajemy dokładnie to samo nie wydając dużo!



W ofercie last minute nie ma nigdy wielu miejsc. Często są to dwa lub trzy ostatnie pokoje w danym hotelu, kilka miejsc w samolocie, a ich dostępność spada bardzo szybko. Często ostatnie miejsca na wakacje wyprzedają się zaledwie w kilka minut! Warto więc obserwować wszystkie oferty na bieżąco, a jest duża szansa że uda się złapać najciekawszą ofertę. Z pomocą przychodzą wtedy wyszukiwarki ofert last minute w Internecie, które pozwalają na szybie sprawdzenie aktualnych ofert wszystkich biur podróży.



Warto pamiętać, że szukając najlepszych wakacji last minute nie można nastawiać się na konkretny hotel, a często nawet na jeden kierunek. Może się on wyprzedać zanim ceny spadną do interesującego poziomu. Również miejsca w samolocie do wybranego kraju mogą się bardzo szybko sprzedać i będzie trzeba zrezygnować z tego kierunku na rzecz innego. Jeśli chcemy podróżować z większą rodziną czy w grupie znajomych nie dla wszystkich może też starczyć miejsc . Oferty last minute są dobrym rozwiązaniem dla osób elastycznych, którym zależy głównie na słonecznym wypoczynku i niskiej cenie.



Wakacje last minute to świetny pomysł na spontaniczny, pełen wrażeń wyjazd. Można dzięki niemu poznać nowych ludzi, zobaczyć piękne krajobrazy, wypocząć czy to na plaży, czy na hotelowym leżaku z drinkiem w ręku. Najciekawsze oferty last minute na wymarzone wakacje można złapać tuż przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, czyli od maja do czerwca. Wtedy ceny są najlepsze oraz dostępnych jest najwięcej miejsc w samolotach i hotelach, można sobie pozwolić na luksusowe wakacje.



