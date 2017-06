Wakacje w Lublinie – czyli nudzie mówimy zdecydowane NIE!

Wakacje… znów będą wakacje! A dokładniej 23 czerwca rozpoczynamy sezon wakacyjny. Dla wszystkich dzieci jest to za pewne największy w ostatnim czasie powód do radości, jednak dla rodziców nie do końca. Większość z nas w wakacje pracuje, a zapewnienie swoim pociechom ciągłych atrakcji i przede wszystkim opieki przez ponad dwa miesiące jest nie lada wyzwaniem. I tu z pomocą przychodzi oferta klubów dla dzieci takich jak Hop-Sala, które dbają, aby wakacje w mieście nie oznaczały nudy, a były fantastycznie spędzonym czasem.

Dzieci, które zostają w Lublinie mają możliwość uczestnictwa w ciekawych zabawach i zajęciach oraz bezpiecznie spędzić czas w gronie rówieśników, kiedy rodzice są w pracy. Zorganizowane zajęcia stacjonarne w Klubie Hop-Sala to też świetna okazja do nabrania pierwszych doświadczeń w samodzielnym spędzeniu dnia. Nie każdy maluch dobrze reaguje na dwutygodniową rozłąkę z rodzicami np. podczas pierwszych kolonii, czy obozu, dlatego warto przyzwyczajać dziecko do spędzania czasu poza domem, bez rodziców małymi kroczkami.

,,Dobro dzieci, które odwiedzają nasz klub jest dla nas najważniejsze" – mówi Pani Magda, właścicielka klubu Hop-Sala w Galerii Olimp w Lublinie. To właśnie na podstawie aktywnego wsłuchania się w ich potrzeby powstał tegoroczny program Wakacji w Lublinie, którego szczegółowy opis znajduje się tutaj. Zapraszamy wszystkie maluchy w godzinach 10:00 – 20:00, a dla tych, które nie mogą doczekać się świetnej zabawy możemy rozpocząć wcześniej. Biorąc udział w naszych zajęciach dzieci uczestniczą w zabawach przygotowanych w Hop-Sali takich jak gra w berka i unihoka także na boisku i placu zabaw, zabawy lalkami i klockami, układanie puzzli i gry planszowe, seanse filmowe na dużym ekranie oraz wycieczkach do ciekawych miejsc takich jak Farma Iluzji, Magiczne Ogrody, Mini Zoo, Aqua Lublin organizowanych w każdą środę. A kiedy podczas zabawy w brzuszkach zrobi się pusto Hop-Sala i na to znajdzie sposób. Po wcześniejszych ustaleniach z rodzicami istnieje możliwość zamówienia dzieciom posiłku np. pierogów, naleśników na słodko i słono, pizzy czy zestawu w formie domowego obiadu czyli mięso, surówka i ziemniaki. To ważne, aby czas spędzony bez rodziców mijał w przyjaznej atmosferze i wypełniony był kreatywnymi zajęciami, dlatego warto odwiedzić Hop-Salę, miejsce pełne entuzjazmu i dobrych pomysłów.

Wszystkim dzieciom zapewniamy: dobrą zabawę (w klubiku, na boisku, placu zabaw i sali gimnastycznej)

moc atrakcji każdego dnia (gry i zabawy ruchowe, planszowe, prace plastyczne)

ciekawe wycieczki (z rabatem dla uczestników Wakacji w Hop-Sala)

troskliwą opiekę (w godzinach 10:00-20:00)

możliwość wydłużenia godzin pobytu (max 5 zł/h)

smaczne posiłki (opcjonalnie, menu do wyboru)

10% rabatu przy zapisach rodzeństwa