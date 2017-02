Grupa Azoty PUŁAWY, budując konsekwentnie swoją markę, chce pielęgnować polskość i podtrzymywać narodową tradycję. Jesteśmy narodowym liderem branży nawozowej i chemicznej. Czujemy się odpowiedzialni za naszą Ojczyznę i jest to dla nas powód do dumy. Pracujemy przecież od pokoleń i dla pokoleń Polaków.

Kierując się taką właśnie filozofią, w ramach programu społecznej odpowiedzialności biznesu podjęliśmy szereg inicjatyw pod hasłem „Warto być Polakiem”. Chcemy w ten sposób przypominać ważne wydarzenia z historii naszego kraju – pokazać, co jest w niej dobre i piękne, przywołać postacie godne naśladowania. Rozpoczynamy w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczcimy go koncertem patriotycznym, który odbędzie się w studiu muzycznym Polskiego Radia Lublin i będzie retransmitowany przez lokalne oddziały Telewizji Polskiej. Do udziału w tym wydarzeniu z wielką radością zaprosiliśmy zarówno żyjących jeszcze bohaterów powojennego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, jak również lubelską młodzież. Jesteśmy przekonani, że koncert będzie dla wszystkich niezwykłym przeżyciem, a dla młodych – niezapomnianą żywą lekcją historii. Grupa Azoty PUŁAWY jest również głównym partnerem projektu „Podziemna Armia powraca”, w ramach którego powstaje portal internetowy poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Ponadto przyczyniamy się do popularyzacji wiedzy historycznej, wspieramy też inne lokalne i ponadlokalne inicjatywy, celem których jest promowanie polskości oraz wartości patriotycznych. Bo biznes to także odpowiedzialność – za ludzi i otoczenie. Za naszą przyszłość. Warto być Polakiem!