Ważne wydarzenia wymagają starannego przygotowania

Niezależnie od tego, czy bierzesz ślub, wybierasz się na studniówkę, czy planujesz inną ważną uroczystość, organizacja przyjęcia to nie lada wyzwanie. Nie daj się zwariować, przygotowania do Tego Dnia, powinny być prawdziwą radością. Targi Ona&On Ślub Studniówka Karnawał pomogą nawet najbardziej wymagającym osobom.

Po co wybrać się na targi

Wybór tortu, znalezienie sukni i garnituru, zakup obrączek, wydruk zaproszeń… Lista spraw do załatwienia przed ważnym wydarzeniem to niekończąca się historia. Z pomocą przychodzą Targi ONA&ON, które odbędą się w weekend 26 i 27 listopada w Lublinie.

Na Targach zaprezentuje się ok 100 firm. Suknie ślubne i wieczorowe, garnitury, sale weselne, catering, samochody do wynajęcia, zespoły muzyczne, jubilerzy, biura podróży, specjaliści od zdjęć i filmów, cukiernicy i organizatorzy wydarzeń. I to nadal nie wszystko.

Podczas Targów, odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć najnowsze kolekcje na wybiegu, porozmawiać z wystawcami, poradzić się profesjonalistów i przekonać się, że organizacja przyjęcia to czysta radość, która nie powinna wiązać się ze stresem.

- ONA&ON to dużo inspiracji i pomysłów. Ja znalazłam wszystko, czego szukałam – Fotobudka, ciasto, zaproszenia i drink bar – to wrażenia Pani Agnieszki, która odwiedziła poprzednią edycję Targów. – W jednym miejscu można załatwić wiele rzeczy związanych np. z weselem bez zbędnego biegania i wielogodzinnego przeglądania stron internetowych” – dodaje Pani Sylwia.

Wygraj wycieczkę do Paryża i podróż do ślubu karocą

Dzięki ONA&ON możesz zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. Na zwiedzających czekają konkursy, w których wygrać można między innymi: wycieczkę do Paryża, podróż do ślubu karocą, suknię ślubną, garnitur, sesje fotograficzną i wiele innych nagród. Firmy przygotowują także specjalnie dla gości Targów – promocje, zniżki, kupony rabatowe.

Jak mądrze korzystać z targów

Na targi nie można „zajrzeć” na 10 minut. Warto poświęcić na nie popołudnie, nie spoglądać co chwilę na zegarek. Po drugie – potraktujmy targi nie tylko jak możliwość załatwienia wszystkich spraw jednego dnia, ale także jak wyjątkową okazję zaczerpnięcia inspiracji. Na takich imprezach podpatrzeć można nowe trendy, oryginalne pomysły na dekorację sali czy tortu. Podczas targów spróbujmy też zetknąć się bezpośrednio z jak najszerszą ofertą – spróbujmy kilku ciast, dotknijmy materiałów, z których szyte są suknie, poświęćmy czas na wysłuchanie różnych zespołów.

W ciągu jednego popołudnia możemy zorganizować naprawdę wiele spraw, radząc się przy tym profesjonalistów. Zaoszczędzimy czas, będziemy z większym spokojem myśleć

o tym co jeszcze zostało do zrobienia przed ślubem, weselem czy balem studniówkowym.

Już teraz wpisz sobie w kalendarz Targi ONA&ON w Lublinie. Takiej okazji nie można przegapić!



Kiedy?

26 listopada (sobota) godz. 10:00-18:00

27 listopada (niedziela) godz. 10:00-17:00

Za ile?

Bilet normalny - 10 zł

Bilet ulgowy - 8 zł (przysługuje dzieciom i młodzieży od 7 do 18 lat, emerytom i rencistom)

Bilet dla par - 15 zł

Bilety będą dostępne podczas wydarzenia.

Dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny (pod opieką osoby pełnoletniej)

Więcej informacji na temat listopadowych Targów w Lublinie na stronie onaon.targi.lublin.pl oraz www.facebook.com/targionaion.

W tym samym czasie na terenie Targów Lublin:

Targi Mieszkań i Nieruchomości

www.mieszkania.targi.lublin.pl

Targi Wyposażenia Wnętrz ARANŻACJE

www.aranzacje.targi.lublin.pl

Festiwal Przedmiotów Pięknych Kolorowe Jarmarki

www.kolorowejarmarki.targi.lublin.pl

Lubelskie Tragi Piw Rzemieślniczych

www.targipiw.lublin.pl