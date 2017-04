Wielkanoc na diecie - przepiśnik

Podczas Wielkanocnego śniadnia i świątecznych spotkań z rodziną, osoby na diecie często martwią się na zapas: „Co zjeść, żeby miało jak najmniej kalorii?”, „Czy muszę rezygnować ze wszystkich pyszności?”, „Co wybrać ze świątecznych przysmaków, aby negatywnie się to nie odbiło na mojej wadze?”. Na te i wszystkie inne wątpliwości mamy sposób – sprawdzone przepisy od dietetyka, które przydadzą się nie tylko na Wielkanoc!

JAJKA W ŁÓDECZKACH Z CYKORII



Składniki

4 jaja na twardo

4 plastry świeżego łososia

2 cykorie

8 czarnych lub zielonych oliwek

1 marynowana papryka

4 łyżki gęstego jogurtu naturalnego

szczypiorek, koperek

estragon, tymianek,

sól, pieprz

Sposób przygotowania

Jajka przekroić wzdłuż na pół, listki cykorii posmarować jogurtem i przyprawić, na każdym położyć kawałek łososia przygotowanego na parze i połówkę jajka, w żółtka wcisnąć po oliwce. Jogurt wymieszać z przyprawami i ziołami. Na łososiu położyć po łyżce sosu jogurtowego i posypać koperkiem. Paprykę pokroić w drobną kostkę, wymieszać ze szczypiorkiem, posypać połówki jaj, udekorować pozostałymi listkami cykorii.

ŻUR POSTNY



Składniki



2 ząbki czosnku

2 marchewki

2 pietruszki

1 por

1 seler

7 dag grzybów suszonych

1l zakwasu na żur

2 ziemniaki

Sposób przygotowania

W 1 litrze wody ugotować marchewki, pietruszkę, selera, pora i suszone grzyby Wywar odcedzić dolać zakwas, zagotować. Dodać zmiażdżone ząbki czosnku i ziemniaki pokrojone w kostkę. Gotować aż ziemniaki będą miękkie. Posolić do smaku.

MAJONEZ DIETETYCZNY



Składniki

1 opakowanie serka wiejskiego

1 ugotowane duże jajko

1 łyżeczka musztardy

1 łyzeczka soku z cytryny

1/2 łyżeczki octu winnego

sól (najlepiej morska lub himalajska)

pieprz (najlepiej bialy)

Sposób przygotowania

W misce mieszamy serek wiejski (cały, łącznie ze śmietanką), musztardę, sok z cytryny i ocet winny. Dodajemy szczyptę soli i pieprz do smaku. Dodajemy pokrojone jajko (najlepiej jak jest jeszcze ciepłe). Całość miksujemy (najlepiej blenderem), aż masa będzie gładka i puszysta.

BABKA JOGURTOWA Z MĄKĄ ORKISZOWĄ



Składniki

2,5 szklanki mąki orkiszowej

3 łyżki brązowego cukru

500 ml jogurtu naturalnego

3 większe jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

skórka z 1 cytryny

ziarenka z 1-2 lasek wanilii

1/3 szklanki oleju z pestek winogron

otręby pszenne i olej do wysmarowania i obsypania formy

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

Sposób przygotowania



Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia oraz startą skórką cytryny. Jajka dobrze zmiksować z cukrem i olejem, stopniowo dodawać suche składniki. Miksować aż składniki się połączą i powoli dodawać jogurt oraz ziarenka wanilii. Gładką masę przelać do wysmarowanej olejem i obsypaną otrębami formy z kominem. Piec ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni. Sprawdzić wykałaczką czy ciasto jest upieczone.

Smacznego!

Zapraszamy do centrów Naturhouse na bezpłatne:

- pomiary wagi,

- badanie składu ciała,

- indywidualne konsultacje dyplomowanych dietetyków,

LUBLIN

ul. Wieniawska 8

tel. 81 538 10 10

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/lublin/centrum-dietetyczne-naturhouse-lublin-wieniawska/

ul. Krasińskiego 3

tel. 533 665 665

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/lublin/centrum-dietetyczne-naturhouse-lublin-zana/

PUŁAWY

Galeria Zielona

tel. 81 888 31 69

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/pulawy/#lista-centrow

DĘBLIN

ul. Warszawska 12

tel. 570 057 204

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/deblin/#lista-centrow

KRAŚNIK

ul. Krakowska 11

tel. 787 244 577

http://www.naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/krasnik/#lista-centrow