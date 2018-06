Krasnoludy mieszkające w Magicznych Ogrodach są bardzo odpowiedzialne. Bronią ich z wielkim oddaniem i zaangażowaniem! Z dumą zapraszają Was na pokaz swoich umiejętności w najbliższy weekend (16 i 17 czerwca). Wstąpcie do Krasnoludzkiego Grodu i bądźcie świadkami przygotowań walecznych bohaterów do starcia z siłami zła.

Podczas tego wydarzenia poznacie wszystkie krasnoludzkie klany. Nauczycie się rozpoznawać ich herby oraz poznacie codzienne zajęcia dzielnych obrońców Grodu. Czekają na Was ciekawe konkurencje i szkolenie z walki na miecze. Nauczycie się także wydawania sygnałów flagowych. Pod barwnymi krasnoludzkimi chorągwiami odbędziecie również specjalną musztrę. Nie zabraknie także emocjonującego pokazu bębniarskiego.

W Magicznych Ogrodach wszystkie atrakcje są w cenie biletu. Na terenie parku możecie się posilić w jednej z czterech restauracji lub odwiedzić kawiarnie i lodziarnie. Dostępne są dwa sklepy z tematycznymi pamiątkami oraz przestronne darmowe parkingi. Schludne i komfortowe toalety wyposażone zostały w przewijaki. Czas odwiedzin w Magicznych Ogrodach jest nielimitowany. Wydarzenie „Wielkie manewry – wiwat Krasnoludy!” będzie trwało od soboty 16. czerwca do niedzieli 17. czerwca włącznie. W tym czasie park będzie czynny od 10:00 do 19:00. Godziny otwarcia w pozostałe dni tygodnia to 10:00 – 17:00. Bilety znajdziecie na stronie www.magiczneogrody.com oraz w kasach Magicznych Ogrodów. Informacje o kolejnych wydarzeniach są dostępne na fanpage’u parku oraz pod adresem: http://magiczneogrody.com/wydarzenia/.