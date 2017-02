Windows bez tajemnic

Wszyscy korzystamy z komputerów nie tylko podczas pracy. Tradycyjne komputery PC oraz laptopy zapewniają dostęp do informacji, są niezbędną pomocą podczas nauki szkolnej oraz pozwalają spędzać wolny czas, ciesząc się multimedialną rozrywką.

Nie wszyscy jednak potrafimy sobie poradzić z problemami, które czyhają na użytkowników podczas korzystania z komputerów. Błędy po aktualizacji systemu, problemy z wydajnością czy konieczność wyboru najbardziej efektywnych i dopasowanych do naszych potrzeb programów sprawiają, że musimy stale poszerzać naszą wiedzę i szukać rozwiązań w kryzysowych sytuacjach.

Aby komputer dobrze funkcjonował, nie wystarczy od czasu do czasu pamiętać o czyszczeniu pamięci i aktualizacji programów. Korzystając z Internetu, różnorodnego oprogramowania pochodzącego z sieci czy uwielbianych nie tylko przez dzieci i młodzież gier należy sukcesywnie monitorować stan systemu i dbać o bezpieczeństwo przechowywanych na komputerze danych, zwłaszcza gdy są to informacje mogące narazić nas na niebezpieczeństwo utraty haseł np. do bankowości elektronicznej.

Jak być bezpiecznym w sieci?

Niezależnie od tego, z jakiego systemu operacyjnego korzystamy na naszym komputerze, należy pamiętać, że żaden z programów nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa przed wirusami i programami szpiegowskimi. Także oprogramowanie antywirusowe w wersji Pro jest często zawodne a o tym, że nasz komputer stał się ofiarą wirusa, często możemy dowiedzieć się zbyt późno.

Aby uniknąć problemów, warto reagować na każdy spadek wydajności komputera oraz sprawdzać, co jest przyczyną wpływających na jego funkcjonowanie błędów. Często wielu problemów da się uniknąć, sukcesywnie aktualizując oprogramowanie – jeżeli z obawy o koszty korzystania z sieci wyłączamy funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania, należy sprawdzać ich dostępność co jakiś czas i wybierać te, które są niezbędne do prawidłowej pracy komputera.

W Internecie znajdziemy masę porad dotyczącą powszechnych problemów z systemami Windows. Jedną z wartościowszych pod względem zawartości stroną internetową, którą powinien odwiedzić każdy użytkownik komputera, jest plom.pl, gdzie osoba korzystająca z systemów Windows znajdzie wiele ciekawych porad i pozwalających rozwiązać problemy informacji zarówno na temat starszych wersji systemów operacyjnych, jak i stale rozbudowywanego nowego oprogramowania.

