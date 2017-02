Wózki widłowe potrzebne od zaraz!

Nie bez przyczyny Lublin został nazwany ,,mostem” pomiędzy wschodem a zachodem Polski. To właśnie to, 9 pod względem wielkości miasto w kraju i największe po stronie wschodniej, staje się coraz bardziej atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorców. Zgodnie z założonym celem, Lublin ma przyciągać inwestorów i konsekwentnie realizuje swój plan z nastawieniem na branżę produkcyjną i logistyczną. Z myślą o tej drugiej od kilku lat, systematycznie powstają nowe centra logistyczne takie jak Centrum Logistyczne Mełgiewska, Centrum Logistyczne Vetterów, Panattoni Park Lublin, Goodman Lublin Logistics Centre oraz MLP Lublin – wszystkie wykończone w najwyższym standardzie klasy A. Łącznie zajmują one powierzchnię 23 tys. m2, po których to trzeba w jakiś sposób transportować zapakowane w kartonowe pudła produkty.

Stąd między innymi zrodził się popyt na wózki widłowe, ich kupno i wynajem. Nastąpił złoty okres dla firm takich jak STS Osuchy zajmujących się sprzedażą wózków widłowych, sprzętu magazynowego, części zamiennych ale i specjalizujących się w wynajmie wózków widłowych. Szczególnie ostatnia usługa zyskuje w ostatnim czasie na popularności, z racji nie tylko dużego zapotrzebowania na sprzęt ale i wysoki koszt związany z zakupem i serwisem tychże maszyn. Nie tylko małe przedsiębiorstwa ale także i duże firmy doskonale wiedzą, że wynajem wózków widłowych po prostu się opłaca.

Z usług firmy korzystają również wymienione wyżej centra logistyczne. ,,Wraz z rozwojem centr logistycznych w Lublinie, widzimy rosnące zapotrzebowanie związane z wynajmem wózków widłowych. Z miesiąca na miesiąc nasz sprzęt dostarczany jest do coraz większej ilości lubelskich firm” - mówi Stanisław Osuchy, właściciel STS Osuchy. Warto podkreślić, że firma działa na rynku od ponad 25 lat, dostarczając wózki widłowe nie tylko na ternie całej Polski ale i Europy ,realizując także te nietypowe zlecenia.