Wybierasz metalowy płot? Zabezpiecz go przed rdzą

Nawet najpiękniejsze metalowe ogrodzenie nie będzie zachwycać, jeśli zacznie korodować. Zadbaj o niego od nowości, żeby wyglądał świetnie przez długie lata! Podpowiadamy co zrobić, żeby ochronić go przed rdzą.

Korozja jest jak choroba, która dotyka wszystkie metalowe przedmioty, zwłaszcza te, które są wystawione na działanie czynników atmosferycznych. To proces, w którym struktura metalu stopniowo niszczeje w skutek procesów zachodzących między jej powierzchnią a otoczeniem. W efekcie procesów korozyjnych na metalu pojawia się rdza, a jego struktura się osłabia. Dlatego choć ogrodzenia z metalu są wyjątkowo solidne i trwałe, trzeba o nie odpowiednio dbać.

Ocena po zakupie

Decydując się na metalowe ogrodzenie, sprawdź, jak został zabezpieczony przed korozją. Jeśli jest ocynkowany ogniowo, to nic nie musisz robić i jest szansa, że płot w świetnym stanie przetrwa kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Inne długotrwałe zabezpieczenia to PCW lub specjalne lakiery proszkowe. Najczęściej jednak ogrodzenie zabezpiecza się farbą do metalu. Jeśli masz pewność, że producent zabezpieczył odpowiednio płot, to świetnie! Jeśli jednak takiej pewności nie masz, warto samodzielnie zabezpieczyć metal przed korozją, używając specjalistycznej farby, np. Nobiles Stalochron.

Regularna pielęgnacja

Płot powinien wyglądać pięknie zawsze. To on jest najbardziej widoczny z ulicy i wpływa na pierwsze wrażenie osób, które cię odwiedzają. I właśnie dlatego warto o niego dbać regularnie. Najlepiej raz do roku, po zimie zrób przegląd całego ogrodzenia i umyj je. Jeśli zauważysz pierwsze oznaki korozji, interweniuj od razu. Usuń nalot rdzy i ewentualne złuszczające się fragmenty starych powłok. Powierzchnię trzeba oczyścić i zmatowić powierzchni i następnie przemalować, używając antykorozyjnej farby do metalu, najlepiej takiej, która nie wymaga stosowania podkładu. Użycie specjalistycznej farby jest kluczowe, ponieważ w odróżnieniu od innych farb chroni ona ogrodzenie przed działaniem czynników atmosferycznych, a tym samym – przed korozją.