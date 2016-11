Wykończenie mieszkania pod klucz - Czy jest dla Ciebie?

Przede wszystkim czym właściwie jest mieszkanie w stanie tzw. pod klucz? Jest to taka nieruchomość, w której można od ręki zamieszkać. Nie wymaga dodatkowego wykończenia, bo jest już w pełni urządzona, a nawet udekorowana. Dzięki współpracy deweloperów z rzeszą specjalistów w tym architektów, a także dekoratorów wnętrz, opcja nieruchomości pod klucz jest coraz bardziej powszechna i dostępna na polskim rynku. Oczywiście, nie podlega wątpliwości, że takie mieszkania deweloperskie będą droższe od tzw. stanu surowego, w którym możemy liczyć jedynie na betonową posadzkę i gołe ściany.

Taka nieruchomość daje jednak wiele możliwości. W przypadku mieszkania wykończonego pod klucz najczęściej współpracujemy z architektem, który doradza nam najbardziej optymalne i funkcjonalne rozwiązania, ale warto pamiętać, że dopiero po zamieszkaniu w danej nieruchomości dowiadujemy się czego tak naprawdę chcemy i co będzie spełniało nasze oczekiwania. Mieszkanie jest trochę jak buty, które trzeba rozchodzić, zanim będą wygodne i idealnie dopasują się do naszych stóp. Tak samo w przypadku domu – trzeba w nim pomieszkać i dopasować go pod kątem tego jak chcemy żyć. Mieszkanie musi współgrać z osobowością jego lokatorów, niekiedy kilku, musi być funkcjonalne i odpowiadać różnym gustom, dlatego pośpiech w tym przypadku to zły doradca.

Z punktu widzenia osoby, dla której urządzanie wnętrz to wyzwanie i niezwykle istotna czynność, warto wykończyć jedno pomieszczenie, a następnie wprowadzić się do danej nieruchomości i dopiero zacząć urządzanie tej przestrzeni, a raczej dopasowywanie jej do nas samych. Nie zapominajmy jednak, że dobra ekipa remontowa powinien być w stanie wszystkie nasze potrzeby przewidzieć, poznać i zaplanować odpowiednie rozwiązania, które zrealizują nasze cele, nawet te o których jeszcze nie wiedzieliśmy. Architekt powinien poznać przyszłych mieszkańców, ich styl życia, gust i wziąć pod uwagę masę czynników tkj. promienie słoneczne, które wpadają przez okno czy widok zza okna, który warto podkreślić za pomocą odpowiednich materiałów czy kolorów. My sami również mamy wyobrażenie o tym czego chcemy, co lubimy, a co nie, chociażby na podstawie wcześniejszego mieszkania, w którym do tej pory żyliśmy.

Najważniejsze w przypadku kupna mieszkania od dewelopera jest to, aby się nie spieszyć z jego urządzaniem, a dokładnie zaplanować jego urządzenie, oszacować koszty i czas, który mamy na wprowadzenie się do nieruchomości. Nawet najpiękniejsze mieszkanie w najlepszej lokalizacji nie da nam radości jeśli nie będzie odpowiednio urządzone i wykończone. Warto zaufać specjalistą, ale również kierować się własnym gustem i poprzednim doświadczeniem, bo to w końcu ma być nasz dom i nasze miejsce do życia. Więcej informacji na temat wykończenia pod klucz znajdziesz na Zmieniamy Miasto.