Wymagaj więcej i mieszkaj komfortowo

Czy wśród ofert lubelskich deweloperów łatwo znaleźć mieszkania o takim standardzie? Wystarczy być świadomym swoich potrzeb i wymagać więcej. Z myślą o takich właśnie osobach powstaje w południowej części Lublina na osiedlu Poręba kompleks mieszkalny Szafirowa, gdzie w zespole dwóch, liczących 3 i 4 piętra, budynków mamy do wyboru 116 mieszkań o metrażach od 26 do 86 m2 z podziemnym parkingiem. Zaplanowane są tam również lokale handlowo-usługowe w części parterowej budynków.

- Szafirowa to nowoczesny styl w połączeniu z ciekawymi detalami, jak choćby deski tarasowe na balkonach. Zadbaliśmy o wiele szczegółów, dzięki którym życie mieszkańców będzie wygodne m.in. zaplanowaliśmy cichobieżne windy w każdej klatce. Osiedle, ze względu na bliskość terenów zielonych i miejsc rekreacji, ciągów komunikacyjnych, przedszkoli i szkół oraz innych obiektów użyteczności publicznej, w tym także rozbudowanego zaplecza handlowo-usługowego, stanowi atrakcyjny wariant dla wszystkich, którzy cenią sobie codzienny komfort – tłumaczy Dyrektor Zarządzający spółki Szafirowa – Sławomir Smoliński.

Dobra architektura, komunikacja i bliskość terenów zielonych, to na Szafirowej dostaniemy w standardzie. Mieszkania zaplanowane zostały tak aby efektywnie wykorzystać każdą przestrzeń. Wokół zastaniemy zrealizowaną już infrastrukturę osiedlową -przedszkola, szkoła podstawowa przy ul. Bursztynowej, a wkrótce kolejna szkoła przy ul. Berylowej. W bliskiej okolicy usytuowane są dwa supermarkety, bankomaty, poczta oraz sklepy osiedlowe. Znajdziemy tu również apteki, drogerie, usługi medyczne i kosmetyczne, restauracje i pizzerie, czyli kompletną gamę usług i handlu.

Pozostaje jeszcze kwestia komunikacji. Lokalizacja Szafirowej jest pod tym względem wyjątkowo atrakcyjna.

- Bezpośredni dojazd do mieszkań zostanie zrealizowany od ulicy Szafirowej, a możliwość szybkiego dojazdu do obwodnicy nowym odcinkiem Alei Jana Pawła II pozwoli na ominięcie korków. W odległości około pięciu minut spacerem znajduje się pętla autobusowa przy ul. Granitowej – podkreśla Sławomir Smoliński. Dodatkowym atutem zarówno komunikacyjnym jak i rekreacyjnym jest stacja roweru miejskiego w odległości 100 m od budynków oraz przebiegająca w wąwozie ścieżka rowerowa połączona z systemem miejskich ścieżek rowerowych. Przy budynkach Szafirowej będą również zamontowane stojaki rowerowe.

Najważniejsze jednak dla przyszłych mieszkańców Szafirowej to spokój, brak uciążliwego ruchu samochodowego za oknem, możliwość aktywnego wypoczynku oraz obfitość zieleni. Niedaleko w okolicy Parku im. Jana Pawła II znajdziemy infrastrukturę sportową. Siłownię na powietrzu, boiska, miejsca do spacerów z dziećmi, biegania, uprawiania sportów lub odpoczynku i relaksu z książką czy tabletem.

- Od strony południowej zaś usytuowane są zielone płuca Lublina, czyli Stary Gaj, który tworzy specyficzny mikroklimat. To miejsce po prostu pachnie lasem. Rozległe tereny rekreacyjne z systemem ścieżek zachęcają do spacerów – mówi Sławomir Smoliński. Co ważne Szafirowa powstaje na ostatniej wolnej działce pod zabudowę mieszkaniową na terenie osiedla Poręba, gdzie istnieje już pełna infrastruktura. To gwarantuje mieszańcom brak zmian obecnego otoczenia oraz pewność, że tuż przed ich oknem nie „wyrośnie” nagle nowy budynek.

Więcej na stronie www.szafirowalublin.pl