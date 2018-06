Wymiana waluty na wakacje - gdzie najtaniej?

Gotówkę zawsze warto mieć, bo nie zapłacimy kartą tragarzowi na lotnisku, czy nie damy nią napiwku w hotelu. Także transport publiczny, taxi czy niektóre restauracje nie przyjmują płatności kartami.

Przy płaceniu kartą kredytową lub płatniczą poza granicami kraju, bank przewalutowuje nam walutę po swoim kursie. A bankowy kurs należy do najdroższych. Płatność taka jest jednak wygodna i nie narażamy się na ryzyko kradzieży gotówki.

Jak więc płacić, by zagraniczny wyjazd nie dał nam po kieszeni? Najkorzystniej nam będzie przede wszystkim tanio wymienić walutę. Najkorzystniejsze kursy znajdziemy w sieci, w kantorach internetowych i na społecznościowych platformach wymiany walut. Jak wybrać kantor internetowy?

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na jego staż na rynku, liczbę użytkowników, posiadane certyfikaty jakości. Najważniejsze, by posiadał licencję Krajowej Instytucji Płatniczej, wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszystkie te warunki spełnia Walutomat.pl, który jest największą platformą wymiany walut w Polsce. Powstał on w 2009 roku w Poznaniu. Działa na zasadzie giełdy walut, gdzie jedni użytkownicy oferują walutę innym, po swoim kursie. Serwis tylko pośredniczy w wymianie i pobiera od niej niewielką prowizję (maksymalnie 0,2 zł, czyli przy wymienie 1000 zł - 2 zł). Aktualne kursy należą do najlepszych w Polsce, można je sprawdzić na stronie https://www.walutomat.pl/kursy-walut/.

Jak rozpocząć wymianę? Najpierw trzeba się zarejestrować, zgodnie z obowiązującym prawem - podać dane osobowe i zasilić swoje konto środkami ze swojego banku. Gdy rozpoczniemy wymianę, system automatycznie dobierze najlepsze aktualne oferty użytkowników. Możemy też sami ustalić kurs i czekać na oferty innych osób. Gdy zasilimy swój wirtualny portfel walutą, możemy ją od razu komuś przesłać, również za granicę, by np. zapłacić za hotel, za dodatkową wycieczkę lub po prostu możemy przelać na swoje konto walutowe w banku.

W ten sposób zdobędziemy najtańszą walutę na nasz urlopowy wyjazd za granicę. Teraz wystarczy tylko podpiąć kartę walutową do tego konta i cieszyć się tanimi i udanymi wakacjami.