Wypad zagraniczny z rowerem – jak przewieźć jednoślad? Coraz chętniej poruszamy się rowerami i wybieramy się na nich na podbój nie tylko polskich, ale i europejskich tras rowerowych. Jak jednak bezpiecznie przewieźć rower na zagraniczne szlaki? W 2016 r. padł rekord sprzedaży jednośladów w Polsce. Sprzedano wówczas ponad 1,2 mln sztuk nowych rowerów (źródło: http://www.newsweek.pl/biznes/polacy-kupuja-coraz-wiecej-rowerow-w-tym-roku-byc-moze-znow-padnie-rekord,artykuly,406920,1.html). Ze wzrostem popularności rowerów idzie w parze także rozwój infrastruktury rowerowej, zarówno w miastach, jak i poza nimi. A jeśli najdzie nas ochota na poznanie zagranicznych szlaków? Rower na bagażnik… …albo do bagażnika. Przewożąc jednoślad samochodem, możemy go rozkręcić i zapakować do bagażnika auta. Warto zakupić pokrowiec na rower, który ochroni wnętrze bagażnika przed zabrudzeniem. Jednoślad w bagażniku będzie chroniony przed niekorzystnymi warunkami, nie spowoduje też zwiększenia gabarytów auta. Zmniejszy się natomiast dostępna przestrzeń w bagażniku. Innym popularnym rozwiązaniem jest bagażnik rowerowy montowany na dachu. Dzięki niemu rowery nie zajmują miejsca wewnątrz i nie ma ryzyka zabrudzenia wnętrza. Pamiętajmy jednak, że auto spala wówczas więcej paliwa; bagaż ogranicza też prędkość jazdy. Do wyboru są również bagażniki rowerowe na hak oraz montowane na tylną klapę. Poleć z rowerem Jeśli chcemy przewieźć rower samolotem, najlepiej zaopatrzyć się w walizkę bądź torbę na rower. Torba jest lżejsza, poręczniejsza i bardziej przystępna cenowo. Docenimy ją, gdy wybierzemy linie zwracające uwagę na gabaryty bagażu rejestrowanego. Najczęściej jednak rowery przewożone są w kartonach. Takie opakowanie jest lekkie i tanie, lecz mniej wytrzymałe i nieporęczne. Pamiętajmy, że przed lotem trzeba spuścić powietrze z opon. Musimy też odkręcić pedały i wszelkie inne drobne elementy, a kierownicę wyjąć i przyczepić do ramy. Potem zabezpieczamy widelec przed zgięciem. Jeśli odkręcamy koła, upewnijmy się, czy rower nie opiera się na zębatce i w razie czego zabezpieczmy ją. Wyślij rower i odbierz na miejscu Rower trzeba rozkręcić również wtedy, gdy zdecydujemy się nadać go przesyłką kurierską. To świetne rozwiązanie dla osób, które będą przebywały u rodziny, znajomych czy w wynajętym mieszkaniu. Wchodzimy na portal kurierski, np. https://www.euro-paka.pl/, wpisujemy wymiary i masę paczki, a następnie wybieramy jedną z ofert. Warto zwrócić uwagę na czas dostawy oraz ubezpieczenie. Najważniejsze jest jednak zabezpieczenie paczki. Wysyłając rower, musimy użyć kartonu rowerowego. Żaden element roweru nie powinien wystawać poza opakowanie ani tworzyć wypukłości. Delikatne elementy dodatkowo owijamy folią bąbelkową, a następnie mocujemy do ramy. Przerzutkę i tylną oś warto zabezpieczyć dodatkowymi warstwami kartonu. Pozostaje tylko wypełnić puste przestrzenie folią bąbelkową – i rower może ruszać w drogę!