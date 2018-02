Z myślą o seniorach

Rozwijanie pasji i zdobywanie nowych umiejętności a także wszechstronne kształcenie przyszłych opiekunów. Szkoła Cosinus w Lublinie wychodzi naprzeciw potrzebom seniorów – zachęca ich do aktywnego życia ale też kładzie nacisk na zapewnienie im profesjonalnego wsparcia.

To odpowiedź na zmiany społeczne związane ze starzeniem się społeczeństwa. Według danych GUS, w 2014 roku w Polsce mieszkało 38,5 miliona ludzi z czego ponad 8,5 miliona(ponad 22 proc.) miało 60 lat i więcej. W latach 1989-2014 liczba seniorów wzrosła o ponad 2,9 miliona a największy wzrost – o milion – odnotowano dla grupy 60-64-latków.

Starzejemy się

– Za 30 lat może się okazać, że już co dziesiąty mieszkaniec naszego kraju będzie miał 80 lat i więcej – mówi prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego i podkreśla, że starzenie się społeczeństw to proces nieuchronny. W 1950 roku w Polsce żyło około 180 tysięcyosób w wieku co najmniej 80 lat. Teraz ich liczba przekroczyła 1,6 miliona.

– Wzrost liczby najstarszych osób oznacza konieczność zapewnienia wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego – zauważa prof. Szukalski. – Niezbędne są więc różnego rodzaju usługi związane z pomocą w domu pacjenta. Z drugiej strony konieczne staje się rozbudowanie instytucji całodobowej opieki, w których osoby niesamodzielne będę mogły w miarę normalnie funkcjonować.