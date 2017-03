Z okazji Dnia Kobiet – moda na wiosnę 2017

Nowe trendy widać już nie tylko na łamach czasopism, ale i w witrynach butików. Z okazji Dnia Kobiet zapytaliśmy profesjonalnych stylistów o must have wiosny 2017. Zobaczcie, w co powinny zaopatrzyć się modne panie przed nowym sezonem.

20 marca zaczyna się astronomiczna wiosna. Czas na odświeżenie garderoby lub choćby zrobienie sobie modnego prezentu z okazji Dnia Kobiet. Zapytaliśmy stylistów o trendy wiosny 2017 i stroje, których zakup warto rozważyć już teraz. Wszystkie ubrania przedstawione w naszym artykule można kupić w salonach firmowych i sklepie internetowym Balladine.com. Casual zgodny z trendami Trendy dyktują najwięksi projektanci – w swoich kolekcjach na sezon wiosna-lato lansują m.in. modę na bankierskie prążki i moro. W prążki najlepiej mieć koszulę (takie projekty pojawiły się m.in. w kolekcji Self-Portrait), a w moro sukienkę (jak podpowiada Marc Jacobs). Jednak największym hitem, a zarazem must have wiosny 2017 jest trencz, czyli przewiązywany w pasie płaszcz. To idealny wybór na co dzień! Modny czerwony model można znaleźć w ofercie marki Ochnik, ale także w kolekcjach takich designerów jak Kenzo czy Isabel Vollrath. Na Balladine.com wiosenne płaszcze damskie prezentują także marki Su oraz Patrizia Aryton.

Biznesowa wiosna 2017 Wiosenne trendy podpowiadają też, co warto wybrać jako strój biznesowy. Modnie będzie iść do biura w granatowym kostiumie lub żakiecie w marynarskie szerokie pasy (takie rozwiązanie podpowiada m.in. słynny Roberto Cavalli). Subtelniejszym kobietom styliści polecają proste sukienki w kolorze pąsowym, czyli w mocno rozbielonym odcieniu czerwieni – to jedna z głównych barw wiosny 2017 według Pantone Color Institute. Jeśli w biurze nie obowiązuje gładki dress code można też sięgnąć po koszulę w kwiaty. Ta marki Duet Woman idealnie wpisuje się w modę lansowaną przez House of Holland czy Michaela Korsa.

Modnie na przyjęcie Sezon wiosenno-letni obfituje w okazje do świętowania. Niedługo Wielkanoc, komunie i wesela. Modna kobieta powinna dobierać kreacje zarówno do okazji, jak i panujących trendów. A te mówią o tym, że wiosną 2017 na czasie będą nie tylko subtelne pąsy, ale też żółcienie oraz mocny róż (one także są na liście Pantone’a). Patrząc na wzory, absolutnym must have są sukienki w kwiaty – w tym sezonie trudno znaleźć kolekcję bez nich. Kwieciste sukienki mają w swojej ofercie m.in. Dolce & Gabbana, Isabel Marant, Tory Burch, Naeem Khan czy Marchesa. Na polskim gruncie warto zwrócić uwagę na umajone oferty firm GaPa Fashion, Bialcon, Poza oraz Studio Mody Francoise.