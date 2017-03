Wielkimi krokami zbliża się maj, kiedy to długi weekend skłania nas do wyjazdów. Każdy chce odpocząć od pracy i zrelaksować się z dala od domu. Na cel majówki obieramy nie tylko polskie miejsca, ale też zagraniczne. Nawet trzy dni to wystarczająco długi czas na zregenerowanie sił i nabrania chęci do dalszego działania. Miej jednak na uwadze, że okres masowych wyjazdów to także dobry czas dla złodziei, którzy tylko czekają by móc wzbogacić się czyimś kosztem.

Zabezpiecz dobytek zanim wyjedziesz

Jakie są zalety?

Pomimo stosunkowo niskiej ceny ubezpieczenia i szeregu zalet płynących z jego wykupienia nadal tylko niewielka część społeczeństwa się na nie decyduje. Większość z nas w swoim mieszkaniu czy domu przechowuje cały swój dobytek, cenne przedmioty które gromadziliśmy latami.

Często brak wykupionej polisy wynika z niewiedzy. Zwyczajnie nie mamy świadomości tego, co obejmują ubezpieczenia domów i mieszkań, dlatego jesteśmy do nich sceptycznie nastawieni. Powinieneś wiedzieć, że tego typu ochronę zaleca się nie tylko przed złodziejami.

Wyobraź sobie sytuację, kiedy wyjeżdżasz na beztroskie wakacje, a po powrocie z urlopu zastajesz kompletnie zalane mieszkanie albo kupkę popiołu, jaka pozostała po minionym pożarze. Jeśli wydaje Ci się, że Ciebie to nie dotyczy to się mylisz. Takie zdarzenia mogą przytrafić się każdemu z nas, bez względu na miejsce i czas. Wybuch gazu czy pożar może pojawić się nawet wtedy gdy nie ma nas w domu. W sumie to nawet lepiej, jeśli nie będzie nas w domu bo przynajmniej nie ucierpi na tym zdrowie nasze i naszych bliskich.

Co podlega ubezpieczeniu?

Jeśli zacząłeś rozważać kupno ubezpieczenia to w pierwszej kolejności zastanów się jaka oferta by Cię usatysfakcjonowała. Musisz mieć świadomość, że ubezpieczenia mogą mieć zupełnie różne zakresy odpowiedzialności i trzeba to zawsze dokładnie sprawdzić. Niech cena Cię nie zwiedzie. Gdy jest bardzo niska może to sugerować, że po wypadku koszty odszkodowania okażą się niewielkie, gdyż według prawa ubezpieczyciel za nic nie odpowiada.

Przeglądając dostępne na rynku oferty ubezpieczeń warto rozejrzeć się nieco bardziej i wziąć pod uwagę polisy pochodzące od zagranicznych ubezpieczycieli (np. https://www.masterquote.co.uk/home-insurance). Bardzo często po dokładnym przeanalizowaniu co obejmuje dane ubezpieczenie, ku naszemu zaskoczeniu może okazać się, że zagraniczne ubezpieczenie jest dla nas dużo bardziej atrakcyjne, niż to oferowanie przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe.