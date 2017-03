Zabytkowa kamienica i nieograniczone możliwości

Zabytkowa kamienica zlokalizowana jest na Starym Mieście

Budynek jest położony w sąsiedztwie wielu historycznych obiektów, m.in. Bramy Grodzkiej

Z kamienicy roztacza się atrakcyjny widok na Zamek Lubelski

Budynek o powierzchni użytkowej ok. 1000 mkw ma cztery kondygnacje z poddaszem i jest częściowo podpiwniczony. Przeprowadzono w nim już część prac remontowych, m.in. wzmocniono konstrukcję oraz wymieniono stolarkę. Wartość dotychczas zrealizowanych robót szacuje się na ok. pół miliona zł.

Wraz z budynkiem sprzedawana jest kompletna dokumentacja

To jedyna staromiejska kamienica, która ma bezpośredni dostęp do przestronnego parkingu, znajdującego się na Placu Zamkowym. Atutem jest również położenie w pobliżu jednej z głównych ulic miasta, co zapewnia bardzo dobrą komunikację z innymi dzielnicami miasta oraz z Portem Lotniczym Lublin, do którego droga zajmie nam zaledwie kwadrans.