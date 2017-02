ŻAK – ruszyła rekrutacja!

Rozpoczął się etap zimowej rekrutacji do ŻAKA. To policealne szkoły dla dorosłych, w których łatwo, szybko i darmowo zdobyć można nowe kwalifikacje. One przydają się osobom, szukającym lepszej pracy. Kolejny semestr w ŻAKU wystartuje w lutym 2017 roku. Warto podjąć naukę na jednym z dziewięćdziesięciu atrakcyjnych kierunków, gwarantujących zdobycie dyplomu profesjonalisty.

Do ŻAKA może zapisać się każdy dorosły, który ukończył szkołę średnią. Nie trzeba mieć matury. Nauka jest bezpłatna i trwa, w zależności od wybranej specjalizacji, rok lub dwa lata. Po tym okresie słuchacz otrzymuje dyplom profesjonalisty w wybranej dziedzinie. A to pomaga zdobyć zaufanie pracodawcy. – Mamy nowy rok, czyli świetny moment na ważne, życiowe postanowienie – mówi Marcin Tabara, Zastępca Dyrektora ds. Marketingu ŻAKA. – Warto skorzystać z okazji i rozpocząć zdobywanie nowych umiejętności. A te mogą okazać się bardzo przydatne.

Rynek pracy w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie, wciąż potrzebni są fachowcy w nowych dziedzinach. A ŻAK pozwala na zdobycie kwalifikacji w kilkudziesięciu popularnych branżach – takich, gdzie pracownicy są najbardziej poszukiwani. Placówki edukacyjne tej sieci znajdują się w 84 polskich miastach, w każdym regionie kraju. To sprawia, że do ŻAKA zawsze jest blisko: wystarczy wejść w Internet i znaleźć szkołę, znajdującą się w sąsiedztwie.

Słuchaczem ŻAKA może stać się każda pełnoletnia osoba – absolwenci szkół zawodowych, osoby bez matury lub chcące się przebranżowić. Wśród korzystających z oferty ŻAKA znajdują się też absolwenci liceum (lub ci, którzy ich nie skończyli), osoby bezrobotne a nawet potrzebujący nowych kwalifikacji studenci czy seniorzy. A bogata oferta specjalności sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Wśród najczęściej wybieranych kierunków znajdują się takie jak technik BHP, technik administracji, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, czy florysta.

Kto zapisze się do ŻAKA w okresie zimowym, rozpocznie naukę już w lutym 2017 roku. Liczba miejsc na każdym z atrakcyjnych kierunków jest ograniczona. Aby zostać słuchaczem ŻAKA wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy – www.zak.edu.pl/formularz - i przesłać go Internetem lub zanieść osobiście do sekretariatu ŻAKA( Kraśnik ul. Kościuszki 7a; tel. 81 825-02-38). Należy dostarczyć także świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nauka odbywa się w trybie zaocznym, co drugi weekend.

