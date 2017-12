Zakup samochodu na kredyt – jak obniżyć raty?

Odkąd nasz świat przeszedł rewolucję motoryzacyjną, banki dwoją się i troją, żeby tworzyć jak najatrakcyjniejsze oferty dla swoich klientów. To te zabiegi, w połączeniu z coraz szybszym trybem życia spowodowały, że zakup samochodu na kredyt stał się dziś standardem. Ostatnią zaś nowością w branży jest kredyt, w którym w miesięcznych ratach spłacamy jedynie utratę wartości pojazdu, a nie całą jego wartość. Dzięki temu w kredycie opartym na tym rozwiązaniu udaje się obniżyć ratę do zaledwie kilkuset złotych.

Zakup samochodu na kredyt z ratą dostosowaną do twoich możliwości

Taką nowoczesną ofertę ma m.in. Volkswagen Financial Services, który oferuje finansowanie dla pojazdów z Grupy Volkswagen. Są to samochody osobowe i użytkowe zarówno marki Volkswagen, jak i marek ŠKODA, Audi, SEAT czy Porsche. Jeśli zatem rozważasz zakup samochodu na kredyt, wystarczy, że udasz się do salonu jednej z tych marek – w tym jednym miejscu załatwisz wszystkie niezbędne formalności. Jak wygląda cała procedura?

Należy wybrać model samochodu,

w 5 minut wypełnić ze sprzedawcą prosty wniosek kredytowy,

przedstawić tylko jeden dokument tożsamości (dotyczy procedury uproszczonej),

poczekać ok. godziny na decyzję kredytową,

podpisać umowę na miejscu w salonie,

ubezpieczyć samochód,

wpłacić wkład własny i…

…odebrać auto!

Ile kosztuje zakup samochodu na kredyt?

Dla przykładu przypatrzmy się popularnemu w naszym kraju modelowi ŠKODA Octavia. Na stronie marki znajdziemy kalkulator kredytu. Podstawowy model Octavii, jak podaje ów kalkulator, kosztuje 66 800 zł. Dzięki kredytowi ŠKODA Kredyt Niskich Rat takie auto możemy mieć już przy miesięcznej racie kredytu wynoszącej zaledwie 512 zł, jeżeli założymy 4 lata kredytowania, wkład własny na poziomie 30% i limit kilometrów wynoszący 20 tys. Śmiało można stwierdzić, że dla przyjemności jeżdżenia nowym autem tej klasy, w dodatku przy niskich miesięcznych ratach, warto wziąć kredyt samochodowy. Oprocentowanie tego kredytu również jest bardzo atrakcyjne, a dodatkową, wymierną wartość dla portfela stanowi wliczone już w raty, roczne ubezpieczenie komunikacyjne.

Skąd tak niskie raty?

Dotąd zakup samochodu na kredyt kojarzył się z inwestycją na lata. Odkąd jednak technologia zmienia się już nie z dekady na dekadę, ale z miesiąca na miesiąc, nie warto dokonywać długoterminowej inwestycji w samochód. Właśnie dlatego w ofercie ŠKODA Financial Services pojawił się kredyt samochodowy, który bardziej przypomina wynajem auta niż jego zakup. Spłacamy w nim raty z nastawieniem, że po zakończeniu okresu kredytowania zmienimy auto na kolejny, nowy model, również w kredycie z niskimi miesięcznymi ratami. Jest to możliwe dzięki opcji elastycznego zakończenia umowy kredytowej. To my decydujemy: