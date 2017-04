Zdrowe grillowanie

Zbliżająca się majówka jak co roku zachęca do spotkań z najbliższymi osobami na świeżym powietrzu przy grillu. Czy dieta wyklucza z menu produkty z grilla? Otóż nie. Grillowanie jest przyjemną formą dzielenia wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz jednym ze zdrowszych sposobów przygotowywania posiłków. Stosując nasze wskazówki na pewno miło spędzisz czas przy smacznych i zdrowych potrawach.

Praktyczne porady na początek

Najzdrowsze potrawy otrzymamy wykorzystując grill elektryczny lub gazowy. Do potraw z grilla palonego za pomocą brykietu bądź węgla drzewnego mogą przedostawać się rakotwórcze związki, powstające z połączenia tłuszczu, rozpałki i dymu. Jednak gdy na dworze jest ciepło i słonecznie, kto przygotowywałby grillowane potrawy w domu? Jeśli wybierasz więc tradycyjną formę grillowania, zastosuj kilka naszych porad, aby przygotowane jedzenie było smaczne i zdrowe:

postaraj się używać prawdziwego drzewa liściastego – w drzewie pochodzącym z odmian iglastych mogą znajdować się żywica i olejki eteryczne, które pod wpływem temperatury zmieniają się w silnie toksyczne związki; nie wiadomo również czego użyto do produkcji brykietu lub węgla drzewnego, dlatego bezpieczniej jest wybrać naturalne drewno;

– w drzewie pochodzącym z odmian iglastych mogą znajdować się żywica i olejki eteryczne, które pod wpływem temperatury zmieniają się w silnie toksyczne związki; nie wiadomo również czego użyto do produkcji brykietu lub węgla drzewnego, dlatego bezpieczniej jest wybrać naturalne drewno; do rozpalania nie używaj podpałki, ropy ani alkoholu – jeśli drewno nie chce się rozpalić, wspomóż się zapałkami i czystym białym papierem;

– jeśli drewno nie chce się rozpalić, wspomóż się zapałkami i czystym białym papierem; grilluj potrawy w folii bądź na aluminiowych tackach – wytapiający się tłuszcz w połączeniu z węglem może wydzielać szkodliwe substancje, a folia ochroni przed ich wnikaniem w potrawę.

Złote zasady zdrowego grillowania

1) Uważaj na gotowe marynaty, gdyż duża zawartość soli, utwardzonych tłuszczów oraz polepszaczy smaku czyni z nich kaloryczne i niezdrowe produkty. Zamiast tego samodzielnie stwórz aromatyczną marynatę z ulubionych ziół, oliwy i naturalnych przypraw. Natarcie mięsa marynatą polepsza jego smak, sprawia ze jest soczyste oraz obniża ilość powstających podczas grillowania szkodliwych substancji.

2) Wybieraj odpowiednie mięso! Nie grilluj tłustych kiełbas i karkówki tylko pierś z kurczaka, indyka, bądź inne chude mięso bez skóry albo ryby. Staraj się nie kupować zapakowanych i przyprawionych gotowych produktów do grillowania. Pod ogromną ilością soli i glutaminianu sodu możemy znaleźć mięso nie pierwszej świeżości i bez smaku.

3) Grilluj warzywa takie jak: pieczarki, szparagi, papryka, bakłażan, cukinia, fasolka szparagowa… Lista warzyw, które nadają się do grillowania jest bardzo długa. Można grillować w całości lub pokrojone i ułożone na tacce, dodać do mięs czy ryb przyrządzanych w folii albo w formie kolorowych szaszłyków z kawałkami kurczaka. Warzywa są niskokaloryczne, a więc bez obaw mogą pojawić się na stole i dopełnić smak serwowanych ryb i mięs. Większość z nich to potężne źródło antyoksydantów, są też bogate w błonnik i witaminy. Warzywa podobnie jak mięso możemy przyprawić suszonymi ziołami: bazylią, oregano, rozmarynem, ziołami prowansalskimi – dodadzą ciekawego smaku i korzystnie wpłyną na trawienie. Skropienie ich odrobiną oliwy z oliwek pomoże wchłonąć witaminy w nich zawarte.

4) Uważaj na sosy! Jeśli nie wyobrażasz sobie zjeść potrawy z grilla bez dodatku sosu – przyrządź go samodzielnie. Sosy na bazie jogurtu naturalnego i musztardy będą niskokaloryczne, a dodatek świeżych czy suszonych ziół urozmaici ich smak. Unikaj natomiast kalorycznego majonezu.

5) Dopiekaj mięso - jeśli nie chcesz, aby grillowanie zakończyło się zatruciem pokarmowym. Bardzo często zdarza nam się sięgać po kawałek mięsa zbyt szybko, gdy jest jeszcze nie do końca dopieczone. Z zewnątrz wydaje się już idealne, ale trzeba pamiętać, że do wnętrza temperatura dostaje się zdecydowanie wolniej.

