Moda na okulary znów powraca. Salony optyczne rywalizują ze sobą na każdym kroku. W ich ofercie możemy znaleźć różnego rodzaju okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe i wiele innych… Mamy również możliwość zakupu samych oprawek. Najważniejsze, by w tym natłoku nie zwariować i wybrać się do odpowiedniego salonu optycznego.

Zdrowie na pierwszym miejscu, czyli jak dobrać odpowiednie okulary dla siebie.

1.Dobór okularów do kształtu twarzy

Dobre dopasowanie to podstawa. Okulary mogą zmienić nasz wygląd nie do poznania na lepsze i na gorsze. Warto zapamiętać kilka trików, które ułatwią nam wizytę w salonie optycznym.

Twarz okrągła

W tym przypadku staramy się wydłużyć twarz, więc skłaniajmy się do zakupu oprawek w ciemnych kolorach. Najlepszym wyborem są oprawki prostokątne.

Twarz trójkątna

Aby złagodzić rysy twarzy sięgamy po zaokrąglone oprawki. Okulary staramy się nosić nie za wysoko.

Twarz kwadratowa

Wybieramy oprawki zakończone owalnie. Na rynku możemy znaleźć model „kocich oczu”, który świetnie dopasuje się do naszego kształtu twarzy.

Twarz owalna

Pasuje do niej większość oprawek. Ważne jest to, by okulary nie przyćmiły delikatnej urody.

2. Odpowiednie szkła kontaktowe

To bardzo ważny etap. Szkła musimy dobrać do naszej wady wzroku. Wiele salonów optycznych ma w swojej ofercie darmowe badanie wzroku, więc warto z niego skorzystać. Salony optyczne możemy znaleźć w wyszukiwarce www.katalogoptykow.pl.

Dobór szkieł może być również uwarunkowany od przeznaczenia okularów. Pamiętajmy, aby nie kupować okularów z przypadkowego źródła, ponieważ źle dobrane mogą spowodować nieodwracalne wady wzroku.