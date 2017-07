Zła historia w BIK - jakie są szanse na pożyczkę?

Co wpływa na naszą historię w BIK?

Do potężnej bazy danych Biura Informacji Kredytowej wpływają na bieżąco wszelkie informacje na temat naszych zobowiązań kredytowych. BIK posiada dane na temat naszych kredytów, kart kredytowych, limitów w rachunku (czyli przede wszystkim bankowych produktów kredytowych), ale także na temat pożyczek udzielonych przez niektóre firmy pożyczkowe. W bazie znajdują się informacje zarówno o zobowiązaniach już spłaconych, jak i w trakcie spłaty. Na podstawie tych danych BIK wystawia ocenę punktową danego kredytobiorcy. Tzw. scoring jest obliczany zawsze w odpowiedzi na zapytanie jakiejś instytucji o status danego klienta i zawsze na podstawie aktualnych informacji znajdujących się w bazie. Im niższa jest ocena punktowa, tym gorzej dla klienta ubiegającego się o kredyt lub pożyczkę. Ocenę obniżają przede wszystkim:

Opóźnienia w spłacie produktów kredytowych - np. opóźnienie w spłacie raty kredytu, zwrocie pożyczki online czy przekroczanie limitu w rachunku

Wysoka kwota zadłużenia

Postępowanie windykacyjne

Postępowanie egzekucyjne

Wysoka liczba zapytań o klienta składanych przez banki i instytucje pożyczkowe

Niestety niższa ocena może się utrzymywać nawet do kilku lat od momentu opóźnienia.

Gdzie udać się po pożyczkę, mając obniżony scoring w BIK?

Na początku warto podkreślić, że banki w różny sposób biorą pod uwagę raporty BIK w ocenie kredytowej swoich klientów. Jedne ustalają minimalną wartość scoringu, inne patrzą na długość opóźniania się klienta ze spłatą zobowiązań, a jeszcze inne biorą pod uwagę sumę zaległości. Ogólnie jednak negatywna historia w BIK bywa bardzo często podstawą do odmowy udzielenia kredytu bankowego. Niestety do BIK-u zaglądają coraz częściej również firmy pożyczkowe, także te oferujące szybkie pożyczki online. Chcąc uzyskać kredyt gotówkowy przy problemach z historią w BIK, warto zwrócić się o pomoc do firm mających w swojej ofercie tzw. pożyczki bez BIK. Firmy takie działające poza systemem bankowym, świadomie rezygnują ze sprawdzania swoich klientów BIK, a do oceny ich rzetelności stosują po prostu inne metody. Aby znaleźć taką firmę, wystarczy zajrzeć do Internetu, ponieważ najczęściej oferują one właśnie pożyczki online. Niektóre z nich, jak na przykład Freezl.pl pozwalają ubiegać się o pożyczkę nawet do 5000 zł i to bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dokumentów. Cały proces wnioskowania o pożyczkę odbywa się online i trwa dosłownie kilka minut. W większości przypadków pieniądze z pożyczki są przelewane na konto klienta w ciągu kolejnych kilkunastu minut.

Warto pamiętać, że firmy nie sprawdzające swoich klientów w BIK, często zaglądają do zwykłych baz dłużników. Dlatego przed ubieganiem się o pożyczkę, warto pospłacać wszystkie zaległe rachunki, by przynajmniej na tym polu wykazać się przed pożyczkodawcą rzetelnością i wiarygodnością.