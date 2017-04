Znajomość angielskiego vs. kariera & zarobki & studia [Preply.com, 2017]

Dlaczego znajomość języka angielskiego jest tak istotna?

Spójrzmy na to, ze strony pracodawcy, otóż chyba każdy pracodawca chciałby mieć w szeregach swojej firmy osobę kompetentną, samodzielną. Wymóg ten jest wręcz niezbędny w sytuacji, kiedy w firmie mają miejsce kontakty z kontrahentami z innych krajów. Nie trzeba nikogo uświadamiać, że w większości polskich przedsiębiorstw takie kontakty zagraniczne mają miejsce. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, ze lepiej jest zatrudnić pracownika z biegłą znajomością języka angielskiego jest to, że większość materiałów branżowych jest dostępna we wczesnej fazie tylko w języku angielski. Tak wie pracownik znający dobrze ten język zawsze będzie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. Są takie zawody, w których znajomość języka angielskiego jest umiejętnością wręcz niezbędną. Tak jest na przykład w branżach związanych z informatyką. Tam język angielski jest językiem podstawowym i naprawdę wręcz niemożliwym wydaje się fakt, aby osoba pracująca, na co dzień w tej branży nie posiadała znajomości języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego jest cechą wyróżniającą nawet na stanowiskach, na których niewymagana jest znajomość języka angielskiego. Biegła znajomość języka angielskiego świadczy dobrze o pracowniku, wskazuje wyraźnie na to, że jest on zaangażowany w swój rozwój.