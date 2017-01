5 skutecznych sposobów na promocję firmy w sieci, których nie możesz pomijać

1. Nie zapominaj o pozycjonowaniu

Najpoważniejszy grzech każdego przedsiębiorcy, który chce zaistnieć w sieci to brak inwestycji w pozycjonowanie - to, że Twoja firma posiada stronę internetową, nic nie znaczy. Bez pozycjonowania jest ona jak piękny statek, który stoi w porcie i nie wypływa w morze. Pozycjonowanie to szereg działań mających na celu podniesienie pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Dokonuje się tego poprzez m.in. optymalizację witryny i dostosowanie jej do wymogów Google. Oprócz tego pozycjonowanie obejmuje również budowanie bazy linków, które prowadzą do Twojej strony. Jeśli pozycjonujesz swoją witrynę i narzekasz na to, że nie masz efektów, to mogą być tego dwie przyczyny:

Robisz to źle

Nie korzystasz z usług dobrej agencji SEO, która wie jak pozycjonować i osiągać wysokie pozycje w wyszukiwarce Google.

Robisz to za krótko

Pamiętaj, że pozycjonowanie to proces długotrwały. Efektów nie widać od razu, a gdy już je osiągniesz, musisz o nie bardzo dbać. Codziennie o wysoką pozycję walczą setki stron podobnych do Twojej.

2. Doceniaj reklamy Google

Zapewne myślisz, że Twoja strona będzie dobrze działać i przyciągać nowych klientów tylko dlatego, że istnieje. Otóż nic bardziej mylnego. Jeżeli już pozycjonujesz witrynę, zadbaj również o to, by jej reklama pojawiała się w wyszukiwarkach Twoich potencjalnych klientów. Nie musisz szukać daleko, ponieważ istnieją reklamy Google , które krótko opisujemy poniżej:

Linki sponsorowane

Reklama tekstowa wraz z linkiem do Twojej strony, która pojawia się na samej górze wyników wyszukiwania.

Remarketing

Reklamy te pojawiają się na różnych witrynach internetowych podążając za użytkownikami, którzy już wcześniej byli na Twojej stronie, jednak nie dokonali oczekiwanych działań.

Google Shopping

Dzięki tej możliwości możesz wypromować konkretny produkt z Twojego sklepu internetowego i sprawić, że będzie się on wyświetlał na samej górze wyników wyszukiwania w Google.

Reklama display

Tekstowa, graficzna lub multimedialna reklama pojawiająca się na stronach internetowych lub w aplikacjach.

Reklama w Gmail

Twój przekaz promocyjny może trafić do tysięcy użytkowników skrzynki pocztowej Gmail

YouTube

Na tej platformie video możesz wyświetlać swoje filmy promocyjne i docierać do setek tysięcy użytkowników.

Potencjał reklam w Google Adwords jest ogromny, ponieważ wykorzystując tę platformę reklamową, możesz natychmiast dotrzeć ze swoim przekazem do wielu potencjalnych klientów. Dodatkowo masz możliwość bardzo precyzyjnego określenia grupy docelowej, do której chcesz dotrzeć.

3. A media społecznościowe?

Nie bez powodu mówi się, że jeżeli ktoś nie ma profilu w portalu Facebook, nie istnieje. W przypadku większości branż aktywność w social media zdecydowanie się sprawdza. Nie wystarczy jednak pobieżne działanie, gdyż prowadzenie fanpage'a powinno być dobrze zaplanowane i skuteczne. W szumie informacyjnym, który panuje, ważne jest to, by zainteresować potencjalnego klienta. Właśnie w tym celu powstała platforma reklamowa Facebook Ads, dzięki której możesz tworzyć spersonalizowane reklamy, które będą dopasowane treścią do grupy docelowej oraz sprawią, że osoby potencjalnie zainteresowane ofertą Twojej firmy, trafią na nią i jej nie przegapią. Pamiętaj również o promowaniu pojedynczych wpisów lub całej strony typu fanpage. Wykorzystuj potencjał, jaki drzemie w mediach społecznościowych i docieraj tam, gdzie nie ma konkurencji. Zbuduj społeczność, która będzie wierna Twojej marce i ciekawa jej rozwoju.

4. Unikalny content to podstawa

Publikujesz nudne lub co gorsza, skopiowane treści? To rzecz nagminna wśród nieświadomych przedsiębiorców. Jeżeli na Twojej stronie internetowej znajdują się skopiowane treści, nie dziw się, że witryna źle się pozycjonuje, a potencjalni klienci nie biją drzwiami i oknami. Kto chce czytać po raz setny to samo? Przykuj swoich klientów dobrymi tekstami, filmami lub innymi treściami multimedialnymi. Spraw, by chcieli Cię słuchać i czytać oraz czekali na kolejne materiały od Ciebie. Tworząc teksty na stronę, nie zapominaj też o tym, że roboty Google nienawidzą plagiatów i źle sformatowanych tekstów. Dlatego tak ważna jest unikalność contentu i jego odpowiednia optymalizacja pod kątem SEO. Bez tego, Twoja strona w dalszym ciągu będzie na szarym końcu wyników wyszukiwania. Pamiętaj, że Content is King.

5. Planuj akcje marketingowe

Raz na jakiś czas przygotowujesz akcje marketingowe, ale nie przynoszą one żadnego efektu? Zapewne robisz to po omacku i bez jakiegokolwiek planu. Jak klient ma zareagować na Twoją akcję, skoro już z daleka widać, że jest nieprzemyślana lub co gorsza, skierowana do złej grupy docelowej? Zanim zaczniesz działać, przygotuj strategię marketingową i kieruj się jej wytycznymi. Zadbaj o to, by była długofalowa i konsekwentnie realizowana. W innym wypadku zwroty z inwestycji będą mizerne, konwersja słaba, a klienci w dalszym ciągu nie będą niczego wiedzieć o Twojej firmie.

Jeżeli w tym tekście przeczytałeś o błędach, które dotyczą Twojej działalności to znak, że powinieneś zmienić podejście. Szanuj swój czas oraz pieniądze i promuj stronę WWW w przemyślany oraz skuteczny sposób. Oczywiście ciężko jest to robić samemu, dlatego zastanów się nad zaangażowaniem profesjonalnej agencji SEO, która pomoże Ci zdobywać szczyty e-biznesu.