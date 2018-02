Benefity w firmach - co nowego proponują pracownikom?

Benefity dla pracowników są wykorzystywane przez pracodawców w celu podniesienia wartości i atrakcyjności wynagrodzenia. Jest to dla nich wyjątkowo wygodne, ponieważ mogą to zrobić przy stosunkowo niskich kosztach. Z pewnością działa to także zachęcająco na aplikujących kandydatów. Na mogą liczyć zatrudnieni? Dodatki do kart multisport, wyżywienia bądź telefon służbowy niebawem staną się standardem. Wprowadzanie dla pracowników prywatnej opieki medycznej to wciąż rzadki przywilej, ale jeszcze kilka lat temu w ogóle nie było takiej możliwości – mówi Izabela, redaktor portalu Aplikuj.pl. Sprawdźmy, czy tego rodzaju dodatki są rzeczywiście spotykane na polskim rynku pracy.

Prywatna opieka medyczna

To zdecydowanie najbardziej pożądany i najczęstszy benefit. Pracownik ma możliwość korzystania z usług prywatnych placówek medycznych w niższej cenie, lub nawet nieodpłatnie. W szczególności powodzeniem cieszą się zniżki do dentystów. Wielu zatrudnionych deklaruje też, że oczekiwałoby zapewnionego przez pracodawcę ubezpieczenia na życie. Obecnie niewiele pracodawców oferuje takie rozwiązanie, ale już niebawem i to może się zmienić, gdy w życie wejdzie reforma emerytalna.