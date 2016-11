Kupujesz i od razu zarabiasz

Jak zapewnia spółka, jest to alternatywa dla mieszkań kupowanych pod wynajem. Co istotne kupując odrębny lokal z księgą wieczystą nabywamy także prawo do zawartej umowy najmu na czas określony, co oznacza, że najemcą przez co najmniej sześć lat pozostanie ta sama instytucja.

– To prosperujący i nowatorski biznes, w momencie kupna od razu się zarabia – mówi Grzegorz Flis z biura sprzedaży. I tłumaczy, że nie ma ryzyka pustostanu, jak w przypadku wynajmu mieszkania na przykład studentom. Powierzchnie wszystkich dostępnych lokali są wynajęte na okres sześciu lat. To pierwsza tego typu inwestycja w Lublinie.