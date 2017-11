Targi ślubne na Wyspie 3 grudnia 2017 / Wyspa Wisła, Stężyca

Ślub i wesele to wspaniałe, piękne i wzruszająca chwile, ale przygotowania do nich są czasochłonne, stresujące i spędzają sen z powiek niemal wszystkim narzeczonym. Postaramy się, aby na Mini Targach Ślubnych w kompleksie “Wyspa Wisła” znajdującym się na wyjątkowej urody nadwiślańskich terenach w Stężycy można było dowiedzieć się wszystkiego, co niezbędne, by te przygotowania zmieniły się w miłą i niezapomnianą przygodę.