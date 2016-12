13 grudnia na Placu Wolności Strajk Obywatelski

Protest przeciwko polityce obozu rządzącego zainicjował szef pomorskich struktur Komitetu Obrony Demokracji. Również w Białej Podlaskiej strajk współorganizują przedstawiciele KODu razem z Selimem Kulikowskim, reprezentującym Ogólnopolski Strajk Obywatelski. - Zgłoszenie Białej Podlaskiej do ogólnopolskiego strajku nastąpiło 3 grudnia. Była wtedy 27. miastem w kraju. 5 grudnia miast było 35 -podają organizatorzy. Protestujący spotkają się o godz. 16:00 na Placu Wolności.- Plac Wolności, jako miejsce pikiety jest adekwatne, bo właśnie tę wolność chcą nam odebrać. Każdy może wziąć udział w proteście. Nieważne, kto jest, kim, do jakiej organizacji należy, czy jest kobietą czy mężczyzną, młodym czy wiekowym człowiekiem- podkreśla Selim Kulikowski. "Jarosław Kaczyński i jego PiS toczy wojnę z całym społeczeństwem obywatelskim. Sprzeciwiamy się zagrożeniu naszych wolności, psuciu Polski, gdzie tylko można, rujnowaniu reputacji Rzeczypospolitej w Europie i na świecie, narażaniu bezpieczeństwa naszej ojczyzny. 13 grudnia wyraźmy swój sprzeciw i pokażmy naszą jedność. Mieszkańcy Białej czas przerwać marazm" - apelują organizatorzy. Na Placu Wolności ma być czarno, a w oknach świece. "Przepasane kirem flagi Polski, Unii Europejskiej oraz różnych organizacji i ludzie ubrani na czarno" - zapowiadają protestujący. - Ci, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli wziąć udziału w pikiecie, także czarnym ubiorem powinni podkreślić, że solidaryzują się z tymi, co pokojowo w całym kraju walczą o normalną Polskę. Każdy, kto chce wesprzeć protest powinien wywiesić na swoim domu, balkonie biało-czerwoną flagę przepasaną kirem- podpowiada Kulikowski. Proponuje też aby 13 grudnia o godz. 19:30, zamiast telewizorów, zapalić świecę w oknie. W swoich postulatach inicjatorzy Strajku Obywatelskiego domagają się m.in. dymisji rządu Beaty Szydło, wycofania rządu z planowanej reformy edukacji, niezależności politycznej mediów publicznych, odstąpienia od działań paraliżujących Trybunał Konstytucyjny oraz zaniechanie działań uderzających w prawa kobiet. W Strajku w Białej Podlaskiej mają też wziąć udział przedstawiciele PO, Nowoczesnej oraz ZNP.