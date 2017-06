W miniony weekend w Drelowie w powiecie bialskim 13-letni motorowerzysta zderzył się z samochodem. Chłopiec trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło sobotę po godz. 10:00 na ul. Dworskiej. 13-letni motorowerzysta chciał skręcić w lewo. Zajechał jednak drogę 25-latce kierującej oplem, która go wyprzedzała. Chłopiec trafił do szpitala.